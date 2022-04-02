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南韓「自行研發」教練機相撞！4名機師全殉職　殘骸墜落各地引火災

▲▼2架KT-1教練機相撞墜毀後，機體殘骸碎片散落在周遭田野山林。（圖／達志影像／美聯社）

▲2架KT-1教練機相撞墜毀後，機體殘骸碎片散落在周遭田野山林。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚南道泗川市昨（1）日下午1時36分，傳出2架空軍訓練用戰機（教練機）KT-1在飛行訓練時相撞墜機的意外，4名機師跳傘逃生後仍不幸殉職，機身殘骸與碎片掉落在附近民宅、教會屋頂、田野山林，多處傳出火災。KT-1是南韓獨自研發、生產的戰機，常用於機師基本教育訓練課程。

南韓空軍關係人士表示，此次事故是KT-1從2000年實戰部署以來的首件空中相撞意外；也是繼今年1月F-5E戰鬥機音機體缺陷墜機、造成1人殉職後，時隔3個月的大型飛安事故。

▲▼2架KT-1教練機相撞墜毀後，機體殘骸碎片散落在周遭田野山林。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》，2架空軍訓練用戰機KT-1於1日下午1時32分從空軍第3訓練飛行團起飛後，不到5分鐘的時間內，在飛行基地南端約6公里處的上空相撞、墜機。南韓空軍關係人士表示，相撞墜機的2架KT-1，其中一架是為了修習編隊飛行任務、另一架則是參與儀器飛行任務。

墜落的2架KT-1為雙座戰鬥機，機上各配置1名飛行教官（飛行教授，軍務員）、1名學生機師（中尉）。撞擊事故發生後，儘管4人成功跳傘逃生，卻還是全數不幸殉職。

報導指出，KT-1最早由南韓空軍於1989年12月提出研發需求，經過國防科學研究所（ADD）研發階段後，由韓國航空宇宙產業（KAI）生產首架試製機，從2000年以後實戰部署；KT-1最快時速可達648公里、最遠飛行距離為1667公里、上升限度為1萬1580公里、最大起飛重量為2540公斤。

▲▼南韓2架空軍訓練用戰機KT-1在慶尚南道泗川市相撞墜機。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓2架空軍訓練用戰機KT-1在慶尚南道泗川市相撞墜機。（圖／達志影像／美聯社）

KT-1作為南韓空軍訓練用的教練機，其在操縱訓練上相當容易，且可讓學生在各教育階段快速適應、轉換各機種，也因其性能與國外同等級教練機相比更加優異，更是被其他國家所採購引進。

一名曾在預備役時有過KT-1操縱經驗的機師A某表示，「雖然不至於完全不會發生空中相撞事故，但（此次事故）實屬罕見。」

▲▼KT-1相撞墜機後，機體殘骸造成車輛嚴重毀損。（圖／達志影像／美聯社）

▲KT-1相撞墜機後，機體殘骸造成車輛嚴重毀損。（圖／達志影像／美聯社）

另外，2架KT-1相撞墜機後，機體殘骸與碎片散落在周遭民宅、教堂屋頂、農田山野等，除了在各地引發火災之外，機體殘骸碎片更是劃破民宅屋頂，停車場內的1輛轎車更因此嚴重受損。

南韓2架戰機KT-1「空中訓練」相撞！　4名機師全數死亡

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