骨灰罈超美新色「不莊嚴了」　好市多店員：不知有這款！網喊買爆

▲英國茶「骨灰罈」終於少了莊嚴感。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多神物之中，New English早餐茶有「骨灰罈」的稱號，從大家熟悉的Tiffany藍到喜氣的棗泥紅色，每次推出都成為焦點。而最近有會員驚呼，「骨灰罈」推出寵物聯名版了，爆笑的是有人詢問何時上架的，店員還一度錯愕不知道有這款。

打開臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》，可見多位網友分享，最近在買了好市多一款新品，原來就是鼎鼎大名的New English早餐茶，而這次顏色是天空藍印著花朵，主角則是插畫「彼得兔（Peter Rabbit）」。

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有網友表示，貨架最上層，依舊擺著棗泥紅的版本，下方的彼得兔款式則是各別被袋子特別包住，若想拿出來，還得小心上頭的「骨灰罈」會墜落。事後，該網友好奇詢問收銀台店員「是何時上架的？」結果對方還皺眉直呼，也是客人詢問才知道有這款版本。

另一名網友則笑虧，身為兔奴當然要買一罐來收藏，結果回家放在櫃子上，差點忍不住跪了，「雖然變成彼得兔的外觀，但放在櫃子裡好像還是很莊嚴！」

文章曝光後，底下網友幾乎一致好評，「台南也有，等好久買了二瓶」、「罐子太美了！但紅茶包永遠喝不完的感覺」、「天啊這瓶子有夠可愛，可是一年前買的，還有快要半罐沒喝」、「骨灰茶罐出很多款了，第一次有心動了」、「真的是為了罐子買的，觀望好久了，這次的罐子太引人犯罪，剛抱回家一罐」、「才剛買紅色的，哭哭」。

▼網友驚呼想收藏。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

