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「不買會後悔！」好市多店員大推1麵包　她買回家被掃光：真的好吃

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲原PO大推這款麵包。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「不買你一定會後悔的啦！」一名女網友發文表示，她日前一聽到好市多店員大力推銷，便自認腦波弱，買了一盒回家嘗鮮，想不到真的很好吃，連家裡不愛吃麵包的老公也說讚。貼文曝光後，底下網友兩派戰翻，有些人贊同喊+1，但也有人覺得該款麵包實在偏油，掀起熱烈討論。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼文，提到因為是小家庭的關係，所以她每次逛好市多，都不太會走到麵包區，不然麵包太多老是吃不完。不過，她日前經過麵包區時，就聽到一旁店員跩跩的大喊「我們這個麵包超好吃的啦」、「不買你一定會後悔的啦」。

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聞言，原PO便看了麵包一眼，「是簡簡單單的葡萄麵包，沒有加我討厭、有的沒的堅果、核桃什麼的」，所以她就拿了一盒走。回家嘗鮮以後，不只她覺得好吃，連不愛吃麵包的「金主」也說讚，小孩吃完後更一直喊要吃。她也仔細描述口感，「不會很乾、也不會太甜，放烤箱烤一下外酥內軟好好吃！」

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲老公、小孩都說讚！（圖／原PO授權引用）

事後，原PO也透露，該款麵包其實就是「葡萄乾布里歐麵包」，一盒3入裝真的很划算。話鋒一轉，她也笑說自己真的腦波很弱，店員明明說話口氣有點跩，結果還是燒到她。

貼文曝光後，不少網友贊同表示，「上星期才買，好吃」、「奶油放得多，好吃」、「這超好吃的」、「上週有買，蠻好吃的」、「好吃+1，大推～但麵包很香，感覺奶油應該加不少」、「我不喜歡吃麵包，但這個真的好吃，大推」、「真的好吃～上次是吃到立馬買」、「這個很容易一口接一口，也是難得一款買回家當天全部被消滅的商品」。

不過也有人直搖頭，「自從它加了葡萄乾後，我就不想買了」、「很肥的麵包，奶油含量超高」、「很油、很容易膩」、「超級油啊！而且沒有很好吃啊」、「但是有點油」、「減肥中不敢吃呀！這麵包太肥啦」、「葡萄乾我不行」。

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