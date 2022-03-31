日本尪好市多搬2箱「家鄉味」　人妻不認得品牌...他擺1姿勢秒懂

▲一名人妻認不得日本老公的愛牌飲品，不過老公擺出經典姿勢後她就瞬間懂了。（翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區臉書）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多販售各國的商品，許多人喜歡到場挖寶，就有一名網友表示，她的日本人老公在台灣好市多看到懷念的「家鄉味」立刻搬了2箱回家，不過原PO認不得商品品牌便好奇詢問，老公當場擺出「經典姿勢」讓原PO瞬間懂了。

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一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文，表示自己的日本老公在好市多看到某牌的杏仁果飲就直接搬2箱回家，還說這在日本很夯、他也很常喝，看到台灣好市多有賣感到很懷念。不過原PO看到商品品牌卻很疑惑，「好像沒看過，很有名嗎？」老公便直接在賣場擺出一個姿勢，「然後我就秒懂了」。

▲原PO的日本老公擺出品牌經典姿勢，讓她秒懂。（翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區臉書）

只見原PO老公雙手向上舉、左腳屈膝向上抬，正是日本大阪道頓堀的知名地標「固力果跑跑人」（グリコさん），是許多人到日本大阪旅遊一定會去朝聖的點，熱愛日本的台灣人對跑跑人可說是相當熟悉，不少網友看到這個超經典姿勢也紛紛表示超懷念，「這姿勢去過心齋橋的應該都看過」。

▲大阪道頓堀著名地標「固力果跑跑人」。

至於原PO的日本老公懷念的家鄉味則是固力果杏仁果飲「アーモンド効果」，原PO也在留言處補充，現場買1箱12瓶399元，「老公說幾乎跟日本售價差不多」，並指出雖然含糖但不會太甜，喝起來帶點堅果香氣。許多喝過的網友也直呼懷念，「我的最愛，居然賣了」「這是日本賣最好的杏仁飲啊」「台灣終於有了好感動喔」，也有人表示比較喜歡無糖版本，可惜好市多沒進。







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