他買不到蛋！好市多店員「勸早點來搶購」被公審　千人怒：快剪卡

▲ 原PO買不到雞蛋，認為是賣場對消費者的責任！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這是賣場的責任，怎麼會叫我早點去搶呢？」一名男網友表示，已連去10次好市多，就是不見雞蛋身影，向服務人員詢問原因，對方表示中午前就會完售，建議下次可早點來搶購。聽到「搶購」2字，原PO頓時神邏輯公審，「不能把『搶不到』的問題歸咎到會員身上」，文章引發千人搖頭狂勸「快剪卡吧！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨，29日下午去賣場買烹煮食材，發現雞蛋早已被搶購一空，「我大約每兩週去採購一次，已經連續10次沒看到雞蛋了。」

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向店員詢問雞蛋貨況，結果得到「一天進貨量約240盒，每卡限購一盒，一般中午前就會完售，你來太晚了，下次請早點來搶」的答覆。

聞言，原PO直言無法接受，接著質疑「每卡限購一盒，中午前就會完售，那很明顯的是進貨量不足」、「在收了會員費的情況下，保障會員能夠在商場內買到基本民生必需品，這是賣場的責任，怎麼會叫我早點去搶呢？」

最後，原PO也主張，不在乎哪裡貴哪裡便宜，「好市多買不到，我當然也只能去別的地方買，我在乎的點是，這件事是賣場對消費者的責任，不能把『搶不到』的問題歸咎到會員身上。」

▲原PO直呼，連去賣場10次都買不到雞蛋。（示意圖／記者陳雕文翻攝）



該抱怨文曝光後，底下網友完全不買單，紛紛反酸「那麼一丁點的年費，要有10萬元費員的服務嗎，不知道商家也是會有配貨限額制度嗎」、「明知道在缺了還要為難人」、「卡剪掉去買幾隻雞，問題就解決了」、「菜市場一堆蛋不去買，跑去好市多買不到責怪社會？」「我內湖店最近去都有耶！你可以去汐止店，那邊比較多」、「那我每次下午去買科克蘭的牛奶都買不到，要怪乳牛囉」。

▼網友反砲翻。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

