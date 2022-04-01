北港宗教觀光迎連假　警力部署維安防疫不鬆懈

▲北港警分局預期連假期間主要幹道進出之車輛將大幅增加，為紓解驟增之車流，警方將編排人員交通管制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

本周末起進入清明節假期連續4天（ 4月2日至5日），雲林北港鎮各單位將辦理兒童節慶祝活動等，北港警分局預期連假期間鄰近公墓區、朝天宮、武德宮及口湖遊客中心、滯洪池等各風景地區之主要幹道進出之車輛，都將大幅增加，為紓解車流，警方將編排人員進行交通管制。

北港警分局指出，將規劃警力協助維持交通秩序並協請民防、守望相助隊加強周邊、停車場防竊巡邏以為維護清明掃墓期間，轄內公墓周邊道路交通順暢。

另外，警方與轄區三鄉鎮公所於4月5日8時至17時在北港鎮府番、水林鄉土厝公墓及口湖鄉成龍納骨堂等3個處所，配合交通、防火及防疫宣導並成立「清明節掃墓服務站」由警方、消防局及鄉鎮公所聯合派員，以有效提供民眾掃墓時所需各項便民服務。

北港警分局說明清明節期間相關交通疏導措施，4月2日至5日將於北港大橋、朝天 宮四周加派固定崗管制車輛進出，以減少道路壅塞或塞車請欲前往北港朝天宮參拜團體等駕駛人配合車流指揮疏導及警方人員各項交通疏導。

清明掃墓人潮部分，口湖鄉成龍納骨塔因位於台17線交通要衝將在路口編排崗哨交管且與北港鎮府番、水林鄉蕃薯厝公墓一樣，警方均於4月5日至現場交通管制及安全維護，設有機動巡邏警力，視進出墓主要道路交通 狀況，執行交通指揮疏導任務並協助管理機關維持民眾掃墓安全。

北港警分局長長蔡培元強調，近期各地皆出現大小本土疫情，大量民眾南來北往，恐造成疫情更嚴峻，此時防疫不放鬆，連假期間特別提醒民眾出入營業場所及公共場域（含交通運輸），應嚴格遵守實聯制、量體溫。

▲北港警分局預期連假期間主要幹道進出之車輛將大幅增加，為紓解驟增之車流，警方將編排人員交通管制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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