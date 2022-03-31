　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林宣布提升防疫　遶境香客、陣頭人員禁止進入校園

▲雲林縣政府民眾處副處長陳良駿呼籲，參加遶境、進香等活動民眾，配合政府防疫政策，要，做好防疫措施。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「三月瘋媽祖」，雲林縣政府民眾處副處長陳良駿呼籲，參加遶境、進香等活動民眾，配合政府防疫政策，要，做好防疫措施。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

「三月瘋媽祖」遶境進香活動熱季將至，新冠狀病毒疫情尚未緩解，臺灣重要民俗活動即將陸續啓程，大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、白沙屯拱天宮媽祖遶境活動成爲民衆最關注話題；由於疫情有升溫跡象，對特殊宗教儀式，例如鑽轎底、鑾轎繞校園祈福等，雲林縣嚴格禁止進入校園，違反規定者將依法開罰。

清明節後進入迎媽祖進香熱季，由於國內疫情升溫，首先登場的台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，數萬信眾跟隨媽祖遶境，鎮瀾宮全力配合政府防疫政，要求董監事、工作人員及所屬香頭和團隊都要完成3劑疫苗注射，才能參加遶境進香活動，也呼籲沿途信眾不鑽轎底、不搶轎、不邊走邊吃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣政府民眾處副處長陳良駿呼籲，參加遶境、進香等活動民眾，配合政府防疫政策，要，做好防疫措施。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺福興宮是大甲鎮瀾宮大甲媽祖進香團唯一去程、回鑾，大甲媽鑾轎駐駕廟宇。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

隨後登場北港朝天宮媽祖遶境，苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動，部分陣頭、隨香客進入校園短暫休息，或借用廁所方便一下。進入雲林縣境內，參加遶境活動民眾要注意了，為校園學童防疫安全，雲林縣政府防疫加嚴，禁止小學學童鑽轎底，鑾轎、陣頭繞校園祈福，香客進入校園休息夜宿，以免造成防疫的破口。

雲林縣政府民眾處副處長陳良駿表示，國小學童均未施打新冠肺炎疫苗，為保護學童安全，校園禁止跨縣市聯誼活動，教育處已發文各單位及學校嚴格執行，校園僅開放戶外操場提供社區民眾運動，在球場及走廊、廁所等室內空間禁止進入，原訂至4月5日將延長至4月底，宗教活動人員也禁止進入校園，縣府將發文給各宮廟，以雲林縣防疫規定辦理，遵守防疫規定。

陳良駿呼籲參加遶境、進香等活動民眾，配合政府防疫政策，要完成3劑疫苗注射，全程配戴口罩、不鑽轎底、不搶轎及摸轎，不邊走邊吃，避免群聚休憩，做好防疫措施。

▲雲林縣政府民眾處副處長陳良駿呼籲，參加遶境、進香等活動民眾，配合政府防疫政策，要，做好防疫措施。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2019年白沙屯媽祖遶境駐駕西螺福興宮，上千名西螺鄉親特地前望朝聖祈福。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

►大甲媽遶境駐駕西螺福興宮　流水席吃到飽改發送餐盒

►疫情升高！雲林西螺鎮宣布　禁止入靈骨塔祭拜...只能戶外祭祀

►大甲媽鑾轎跨抵雲林！萬人擠爆西螺大橋　文武陣頭熱鬧接駕

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
快訊／柯文哲脫口罩開唱！　衛生局確定要開罰了
台灣沒有要共存！陳時中揭「1數據」不放棄清零
快訊／北市確診足跡曝！　星聚點、SUKIYA、星巴克、霞海城
快訊／勒死兒女還自稱「99分媽媽」　單親媽最終判決出爐
快訊／和舞蹈老師一起吃點心確診！宜蘭爸Ct值曝　妻女急採驗
孫藝真玄彬婚禮開始！「大咖自駕出席」百萬名車排一線
快訊／台東+5足跡！　台鐵、超商、圖書館
快訊／台南確診足跡曝！　旗哥牛肉湯、三井Outlet入列
快訊／中和某公寓再增5確診！　雙和社區959人採檢出爐
快訊／高師大附小2童確診　全校1452人採檢出爐
快訊／基隆+22足跡曝！　安樂市場、銀行、廟口入列
快訊／全新變異株BA.2.3超毒！　樹林科技廠+13
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初鹿牧場媽1家5口確診！新北中和娘家聚餐後發燒　1歲兒也染疫

雲林宣布提升防疫　遶境香客、陣頭人員禁止進入校園

快訊／台中嬤打過3劑參加婚宴染疫　曾接孫「幼兒園明停托一天」

關鍵在施打時機　副作用1族見「第四劑計畫」崩潰：不想再打了

和舞蹈老師一起吃點心確診！宜蘭爸Ct值僅11.5　急匡妻女採驗

不贊同台男赴烏參戰！他曝國際戰事驚險經歷：你分得出友軍嗎

快訊／台東本土+5！1男嬰也確診　足跡包含台鐵、超商、圖書館

父病重在床！醫「續命針一次一萬」不能停打　他崩潰：要救嗎？

台南確診足跡曝...新北個案3日遊　旗哥牛肉湯、三井Outlet入列

客庄券加碼抽獎送iPad、iPhone13！首波416人中獎名單出爐

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

女友寄貨慢吞吞他車內碎念　車門一開秒變嗲喊：寶鼻～❤

初鹿牧場媽1家5口確診！新北中和娘家聚餐後發燒　1歲兒也染疫

雲林宣布提升防疫　遶境香客、陣頭人員禁止進入校園

快訊／台中嬤打過3劑參加婚宴染疫　曾接孫「幼兒園明停托一天」

關鍵在施打時機　副作用1族見「第四劑計畫」崩潰：不想再打了

和舞蹈老師一起吃點心確診！宜蘭爸Ct值僅11.5　急匡妻女採驗

不贊同台男赴烏參戰！他曝國際戰事驚險經歷：你分得出友軍嗎

快訊／台東本土+5！1男嬰也確診　足跡包含台鐵、超商、圖書館

父病重在床！醫「續命針一次一萬」不能停打　他崩潰：要救嗎？

台南確診足跡曝...新北個案3日遊　旗哥牛肉湯、三井Outlet入列

客庄券加碼抽獎送iPad、iPhone13！首波416人中獎名單出爐

「北投鬼樓」搭上房市順風車　單價衝上37萬創社區新高

初鹿牧場媽1家5口確診！新北中和娘家聚餐後發燒　1歲兒也染疫

宋兆文／俄傷亡慘重烏慘勝　兩岸能戰但不求戰

100元「神秘白飯」掀討論　爭鮮2款愚人節限定商品4／1正式上架

全聯連續5天滿千元送千點、咖啡半價　美妝家電預購爆殺3折起

柯文哲脫口罩唱歌慘了！北市衛生局要開罰　最高恐罰1.5萬元

《黃金歲月》黃文星被笑胖！　怒瘦5公斤曝秘訣：男演員也有羞恥心的

驚悚瞬間曝光！凌晨「飛車撞路桿」車頭爛毀　屏東醉女送醫

台航「台敏輪」交船　簽3年半浮動長約　今年三新船加高獲利

「俄軍沒有停止炮擊！」　英國防部警告：基輔近郊恐再爆激戰

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

不斷更新／全台24校停課！9縣市爆師生確診

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

暴增87例創新高　該重返三級警戒？網抖：「3行業」會倒光

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

即／台中林酒店休館！今80間訂房全退

即／高雄2國小童確診　急匡學校、補習班百人採檢

即／台中傳確診！Buffet喜宴群聚狂燒

不斷更新／全台18校停課　疫情燒進校園

義大利麵店曬對話3點回擊　Joeman回應了

更多熱門

相關新聞

打滿3劑再參加大甲媽遶境　800警力維持秩序

打滿3劑再參加大甲媽遶境　800警力維持秩序

大甲鎮瀾宮媽祖4月8日晚上11點起駕，展開9天8夜的遶境行程，台中警方為了防範有心份子趁機作怪，破壞遶境秩序，部署超過8百名警力，一有不法份子藉機鬧事，絕對當場逮捕，大甲警分局長吳燕山呼籲信眾多搭乘大眾運輸、不躦轎不搶轎、不邊走邊吃，以及打滿3劑疫苗，才能參加遶境。

安平開台天后宮媽祖遶境

安平開台天后宮媽祖遶境

清明節法會遶境　花蓮市區大範圍交通管制

清明節法會遶境　花蓮市區大範圍交通管制

歡度兒童節　「斗六膨鼠森林公園」4/4啟用

歡度兒童節　「斗六膨鼠森林公園」4/4啟用

雲林西螺鎮宣布　即日起禁入塔祭拜

雲林西螺鎮宣布　即日起禁入塔祭拜

關鍵字：

遶境三月瘋媽祖雲林大甲媽白沙屯粉紅超跑校園

讀者迴響

熱門新聞

《與神同行》金香起新戲出意外！2台大車對撞　製作人死亡

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！現場照曝光

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

即／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

不斷更新／全台24校停課！9縣市爆師生確診

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出三重館

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面