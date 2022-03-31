雲林宣布提升防疫　遶境香客、陣頭人員禁止進入校園

▲「三月瘋媽祖」，雲林縣政府民眾處副處長陳良駿呼籲，參加遶境、進香等活動民眾，配合政府防疫政策，要，做好防疫措施。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

「三月瘋媽祖」遶境進香活動熱季將至，新冠狀病毒疫情尚未緩解，臺灣重要民俗活動即將陸續啓程，大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、白沙屯拱天宮媽祖遶境活動成爲民衆最關注話題；由於疫情有升溫跡象，對特殊宗教儀式，例如鑽轎底、鑾轎繞校園祈福等，雲林縣嚴格禁止進入校園，違反規定者將依法開罰。

清明節後進入迎媽祖進香熱季，由於國內疫情升溫，首先登場的台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，數萬信眾跟隨媽祖遶境，鎮瀾宮全力配合政府防疫政，要求董監事、工作人員及所屬香頭和團隊都要完成3劑疫苗注射，才能參加遶境進香活動，也呼籲沿途信眾不鑽轎底、不搶轎、不邊走邊吃。

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▲雲林西螺福興宮是大甲鎮瀾宮大甲媽祖進香團唯一去程、回鑾，大甲媽鑾轎駐駕廟宇。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

隨後登場北港朝天宮媽祖遶境，苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動，部分陣頭、隨香客進入校園短暫休息，或借用廁所方便一下。進入雲林縣境內，參加遶境活動民眾要注意了，為校園學童防疫安全，雲林縣政府防疫加嚴，禁止小學學童鑽轎底，鑾轎、陣頭繞校園祈福，香客進入校園休息夜宿，以免造成防疫的破口。

雲林縣政府民眾處副處長陳良駿表示，國小學童均未施打新冠肺炎疫苗，為保護學童安全，校園禁止跨縣市聯誼活動，教育處已發文各單位及學校嚴格執行，校園僅開放戶外操場提供社區民眾運動，在球場及走廊、廁所等室內空間禁止進入，原訂至4月5日將延長至4月底，宗教活動人員也禁止進入校園，縣府將發文給各宮廟，以雲林縣防疫規定辦理，遵守防疫規定。

陳良駿呼籲參加遶境、進香等活動民眾，配合政府防疫政策，要完成3劑疫苗注射，全程配戴口罩、不鑽轎底、不搶轎及摸轎，不邊走邊吃，避免群聚休憩，做好防疫措施。

▲2019年白沙屯媽祖遶境駐駕西螺福興宮，上千名西螺鄉親特地前望朝聖祈福。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）



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