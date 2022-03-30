疫情升高！雲林西螺鎮宣布　禁止入靈骨塔祭拜...只能戶外祭祀

▲本土疫情升溫影響，中央流行疫情指揮中心昨天呼籲民眾分流掃墓祭祖。（圖／資料照／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

週末起4天連假接續清明節，本土疫情升溫影響，中央流行疫情指揮中心昨天呼籲民眾分流掃墓祭祖。雲林西螺鎮公所考量24日有鎮民確診COVID-19，基於防疫，自即日起不開放民眾進入塔內，將在戶外設案桌祭祀，為目前縣內中唯一不開放的鄉鎮。

中央流行疫情指揮中心昨（30）日發布，清明節期間，各地納骨塔須採總量管制，參拜動線也會規劃進出分流，並於戶外搭棚祭拜，避免進入塔內祭拜。雲林縣政府民政處副處長陳良駿表示，雲林縣20鄉鎮納骨塔已於2週前開放民眾祭拜祖先，有民眾陸續前往，國內疫情延燒，中央已發布掃墓防疫政策，縣政府將持續向鄉鎮公所相關主管單位宣導，請大家配合。

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▲雲林西螺鎮公所考量24日有鎮民確診COVID-19，基於防疫，自即日起不開放民眾進入塔內。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺鎮公所殯葬宗教管理所長黃福銘說明，因日前鎮內有民眾確診，雖然鎮公所已針對相關足跡做清消，仍考量居住外縣市的人會在清明節返鄉掃墓，所以僅開放戶外祭拜。決議後已在官方網站張貼公告，「因應國內COVID-19疫情嚴峻，各示範公墓自即日起不開放入塔（寄塔、晉塔、遷出除外）」。

虎尾鎮長丁學忠認為，受COVID-19疫情影響，民眾近2年無法入塔祭拜，今年會遵照中央防疫指引辦理，同時開放戶外區祭拜，而清潔隊會加強現場環境清消，從原本3天1次，改為1天1次。

▲清明節期間，各地納骨塔均公告宣導，分流並盡量於戶外搭棚祭拜，隨時做好個人防疫。（圖／資料照／記者蔡佩旻翻攝）



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