妹子手搖飲買到「10元結冰水」！千人驚呼賺到：檳榔辣妹要哭了

▲原PO在飲料店點了一杯結冰水，超新奇！（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

據統計，國人1年能喝掉10億杯手搖飲，不少人更是珍珠奶茶控。不過有女網友笑虧，今（1）日去連鎖茶飲萬波島嶼紅茶點了一杯「結冰水」，照片引發千名網友驚呼，「這結冰水賺到耶」更笑虧檳榔攤的辣妹要哭哭了。

一名長髮正妹在臉書《爆廢公社》爆笑透露，今日下午去萬波島嶼紅茶買了一杯結冰水，價格10元，真的沒在開玩笑，裡頭就只有「冰塊＋水」的組合，讓原PO哭笑不得直呼「萬波這杯，是真的！」

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文章引來2千多名網友朝聖，「傳說中的心痛的感覺」、「比礦泉水便宜耶」、「這結冰水賺到耶～一般檳榔攤賣的小的結冰水，同價格但容量大」、「10元滿滿的冰還有附吸管，杯子透明有點氣氛，可以啦」、「這個很適合喜歡吃冰塊的人」、「以後上班，公司請喝飲料，喝這個就好」、「檳榔攤表示哭哭」。

▲不少民眾也朝聖買結冰水。（圖／翻攝爆廢公社）



原來結冰水是萬波的愚人節快閃活動，業者強調「使用三道過濾的飲用水裝進手搖杯，加入滿滿的冰塊，零熱量不含咖啡因」，而且冰塊固定、甜度僅有無糖選項，不開放加料，絕對是真真實實的水，單杯售價10元，不是開玩笑，是認真販售。

另外《ETtoday新聞雲》也整理出手搖飲品「連假限時小確幸」活動，飲料控防疫在家也能好好喝一波：

●鶴茶樓

鶴茶樓今（1）日祭出限時1天「夢蘿紅茶買1送1」優惠，夢蘿紅茶是使用帶有果香味的肯亞紅茶複方調配而成，入口先是喝到淡淡玫瑰花香，接著是果香，尾韻回甘，口感順口不澀。

●康青龍

康青龍即日起至4月5日祭出「買蜜桃由美送碧玉茉莉綠茶」限定優惠，提醒須於APP「好康優惠」先領券 ，每人、每天可領1張，且即領隨用，領完就能衝門市秒開喝。

▲大苑子旺來翡翠買1送1券免費領。（圖／大苑子提供）

●大苑子

大苑子今（1）日祭出限時優惠，早上9點起只要在大苑子官方粉頁指定貼文下方留言「祝大苑子生日快樂！」，即可獲得「大杯旺來翡翠買1送1優惠券」，總計送出21000張券，每人限領1張，不得轉贈；4月2日加碼在APP優惠專區送「買2送1飲品優惠券」，只要買2杯大杯旺來翡翠就送1杯芭樂檸檬，同樣限量送出21000張，每人限領1張，不得轉贈。

另，4月1日至4月5日期間還有抽買1送1券活動，期間只要於官方粉專指定貼文下方依提示留言，4月6日起將從5篇貼文中一共抽出25位幸運兒，可獲得指定飲品免費喝、買1送1券，放假也別忘了收下小確幸。

●萬波島嶼紅茶

萬波島嶼紅茶即日起推出「紅蘋島嶼免費加小珍珠」活動；且4月4日當天下午3時至15時「紅蘋島嶼中杯只要35元」，每間門市限時2小時、限量 100 杯、每人限購1杯，活動僅限來店購買。提醒台南三井店不適用此活動，與免費加小珍珠之活動也無法同時併用，須擇一使用。

●料杯杯

料杯杯即日起至4月5日祭出「好料迪加」優惠活動，只要名字中與「ㄏㄠˇ」、「ㄌㄧㄠˋ」、「ㄉㄧˊ」、「ㄐㄧㄚ」同音1字，結帳前出示證明文件，即可享外帶、自取第2杯68折優惠；期間再加碼姓名中湊齊4字讀音的4人同時到店，直接免費喝4杯飲品，再享外帶、自取5折優惠，最多有30杯下殺優惠。

●喫茶小舖

喫茶小舖即日起至4月5日於全門市祭出只要是官方LINE帳號好友即享「又見青梅第2杯半價喝」優惠；4月6日再加碼推「經典濃醇系列第2杯半價」限定優惠，只要具備LINE好友身份，當天就會收到電子優惠券，經典濃醇系列有珍珠烏瓦奶茶、烏瓦紅茶奶蓋、手作仙草奶茶、冰淇淋紅茶等品項。

●蔦日子

蔦日子即日起至4月5日凡名字中有「清」或「明」任1字，以及剛好是4月1日至4月5日生日的人，憑身分證證明即可享有「經典奶茶銀賞」、「舊愛緋紅北島奶茶」第2杯半價優惠。

●清水茶香

清水茶香即日起至4月5日祭出「三寶優惠」活動，凡家長攜帶1位12歲以下孩童到店購買「三寶冰」系列，單杯折5元，攜帶2位單杯折10元，攜帶3位單杯現折15元，單筆消費每筆限折1杯，每次最多折價15元。

▲清心福全買大杯指定飲品，可現折5元。（圖／記者林悅攝）



●清心福全

清心福全即日日至4月5日凡於門市購買大杯指定飲品，包括鮮橙綠、冰淇淋紅茶、優多綠茶現折5元。

●COMEBUY

COMEBUY即日起至4月10日祭出「鮮萃大麥紅茶系列（鮮萃大麥紅茶、鮮萃大麥奶茶）免費加料」活動，期間凡於門市購買2大飲品並出示LINE好友主選單優惠圖，單筆消費即可選1杯免費加料，配料有椰果、愛玉、蘆薈、粉條、寒天晶球可任選1配料免費加。

●署茗職茶@AtTea

署茗職茶@AtTea即日起至4月10日祭出新品「金桃芭芭雪沙」、「茉莉桃桃冰茶」任選2杯現折15元優惠。

●春陽茶事

春陽茶事即日起至4月21日前祭出「全品項8折喝」限時優惠，凡在foodpanda外送平台下單滿200元直接打8折。

●Mr.Wish

Mr.Wish即日起至4月5日祭出「蜜桃甘露嚐鮮價95元喝」限時優惠，直接現省15元。

●CoCo

CoCo將於4月2日在LINE官方帳號發送都可訂線上點單 「全品項折5元優惠券」，一次就有4張， 提醒優惠僅供線上點單使用。

▼CoCo線上點餐可現折5元。（圖／CoCo提供）

