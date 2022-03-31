「馬戲樂園」歡度兒童節　「斗六膨鼠森林公園」4／4啟用

▲斗六市公所將於4月4日舉辦兒童節藝文活動，即將落成的「斗六膨鼠森林公園」也將在同一日盛大啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者李政遠／雲林報導

為慶祝一年一度的兒童節，斗六市公所將於4月4日舉辦兒童節藝文活動，而即將落成的「斗六膨鼠森林公園」也會在同一日盛大啟用，當天藉由市立幼兒園小朋友的開場表演，讓斗六市公所為膨鼠森林公園編制的主題曲首次於活動當日亮相。

今（31）日斗六市公所舉辦活動宣傳記者會，由小豆豆舞蹈團熱情開場，另有斗六膨鼠森林公園的吉祥物膨膨與琪琪玩偶裝驚喜現身會場，為活動提前曝光。斗六公所神秘預告，今年兒童節活動內容將宛如大型馬戲樂園般，除了常見的趣味闖關、氣墊遊樂設施外，還會有馬戲特技、劇團表演，再加上市公所政風室準備「守誠信、反賭毒」的益智宣導品，來現場發送給孩子們。

▲「斗六膨鼠森林公園」巨型溜滑梯超寬廣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵說明，今年的兒童節活動透過劇團展演、唱跳秀及週邊闖關活動傳遞身心發展議題，帶領兒童展開一段體驗勇敢、自信、誠實的冒險旅程；其中更是將兒童權利、福利、反毒拒賭及身心發展的概念融入活動體驗中，啟發斗六學子自我保護、權益認知、危機處理等知識。

▲「斗六膨鼠森林公園」中明亮跳色的斗六意象，為公園增添色彩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵表示，今年將會有知名的禮物盒兒童劇團、快樂鳥故事劇團，以及動物腹語秀；而活動最令市民朋友期待的是，在同一日「斗六膨鼠森林公園」全區正式開放，有橡果體健山丘、膨鼠遊戲草原、歇腳森林休憩平台、直排輪場、大型戶外天篷舞台。

▲「斗六膨鼠森林公園」戶外天篷舞台，將不定時舉辦各種表演。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵說，公園中有大片音樂草原讓孩子們安全奔跑、追逐，將使兒童節更加好玩有趣，歡迎市民朋友4月4日一起來「膨鼠森林公園」探索斗六新地標，親子Fun樂一整天。

▲「斗六膨鼠森林公園」設置多樣化的遊樂設施，加上可愛松鼠意象，抬頭不時可見周圍樹上有松鼠自在奔跑，此處將成為雲林最熱門親子休憩亮點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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