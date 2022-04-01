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娛樂、遶境活動多疫苗打氣逆勢上漲　雲林4天4939人打追加劑

▲雲林縣衛生局統計3月27日施打第三劑有845人，但29日至31日接種人數明顯增加，分別為1174人、1635及1285人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮表示，農曆3月19日遶境活動相關籌備工作目前都正常進行，後續會視疫情狀況滾動式檢討。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內本土疫情升溫，連假過後緊接4月8日大甲鎮瀾宮媽祖繞境跨縣市活動，中央防疫指引規定，為防堵疫情參加遶境者須完成三劑COVID-19疫苗接種，經雲林縣衛生局統計發現，這幾天縣內合約醫療院所接種第3劑民眾明顯增加，打氣相當踴躍。

中央流行疫情指揮中心今天宣布國內本土確診案例有104例，引起各界關心北港朝天宮農曆3月19日（4月19日）登場的北港迎媽祖活動是否照常舉行。北港朝天宮總幹事何宗霖今表示，遶境活動相關籌備工作目前都正常進行，後續會視疫情狀況滾動式檢討。

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何宗霖指出，北港迎媽祖除了鑾轎遶境外，真人藝閣遊行也是重頭戲。朝天宮表示，今年登記有40輛藝閣車，各陣頭參與遶境人員先前已做好實名制造冊，連同防疫計畫送北港鎮公所，因應中央的防疫新規範，已請各陣頭提報已完成三劑疫苗接種名冊，廟方也緊急訂製識別證，屆時所有遶境人員都要把識別證貼在胸前。

進入4月份後，大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、苗栗拱天宮及雲林六房媽過爐等媽祖遶境活動接續登場，雲林縣衛生局統計，中央在3月27日公告民眾進出娛樂場所須完成三劑，29日再宣布參加遶境也須完成三劑，27日施打第三劑有845人，但29日至31日接種人數明顯增加，分別為1174人、1635及1285人。

▲雲林縣衛生局統計3月27日施打第三劑有845人，但29日至31日接種人數明顯增加，分別為1174人、1635及1285人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲連假過後緊接宗教活動，雲林縣衛生局統計發現，這幾天縣內合約醫療院所接種第3劑民眾明顯增加，打氣相當踴躍。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


 


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