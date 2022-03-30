伴郎婚禮「真情告白」感動新娘！婚後閃離　帶球嫁給他

▲布萊恩特在好友婚禮上向新娘告白，新郎超傻眼。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

國外一名女子在婚禮上被伴郎「突擊告白」後，最終竟與丈夫離婚，並改嫁這名曾經見證自己和其他男人共許一生的追求者，兩人婚後更是育有4名子女。她坦言，以前從來沒想像過自己可以擁有這麼美好的生活，目前最大的兒子已經9歲了。

根據《紐約郵報》報導，現年32歲的德希蕾（Desiree White）2010年與從高中就在一起的男友結婚，然而在婚禮現場，身為兩夫妻共同好友的伴郎布萊恩特（Bryant）卻在致詞時向她「表白」，讓新郎、新娘以及在場的200名賓客超傻眼。

布萊恩特說，「德希蕾是我見過最好的人，我從未見過像她這樣的人，在我第一次見到她時就已經愛上她，我知道她必須屬於我。」原來德希蕾與布萊恩特早在高中就已經認識，怎知當時男方還來不及向德希蕾表白，就得知女方已經有男朋友。

▲兩人婚後育有4名孩子。（圖／翻攝自推特）



德希蕾隨後也把當時男友的照片拿給布萊恩特看，然而布萊恩特當場就認出這個男孩是自己剛認識不久的朋友。在那之後，3個人成為最好的朋友，而布萊恩特跟德希蕾的前夫更是好兄弟，兩人不管做什麼事都在一起。而他們3人甚至還會和布萊恩特當時的女友一起「4人約會」。

德希蕾2010年和前夫步入禮堂，然而在婚禮上，喝醉酒的布萊恩特卻突然在致詞時對德希蕾大肆表白，讓女方震驚不已，布萊恩特甚至在婚禮上追問，「妳為什麼不願意給我一個機會照顧妳？」儘管這齣鬧劇最後順利結束，但德希蕾的婚姻卻沒有那麼順利。

婚後不到一年，德希蕾與丈夫不斷爭吵，兩人最終在短時間內迅速離婚。飽受打擊的德希蕾經歷了一段低潮，而布萊恩特總是在一旁默默陪伴，陪她一起走出來。德希蕾表示，有一天布萊恩特突然吻了她，於是兩人隨即墜入愛河。交往不到一年，德希蕾懷上了布萊恩特的孩子，最後兩人在2012年奉子成婚，婚後更陸續再生了3個孩子，如今一家6口過著幸福的生活。

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