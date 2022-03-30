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中國恐依循「俄羅斯模式」攻台！　美軍歐洲、印太司令共商對策

▲▼美國空軍四星上將、歐洲司令部最高司令沃特斯（Tod Wolters）出席參議院軍事委員會聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國歐洲司令部司令兼北約（NATO）最高指揮官沃特斯（Tod Wolters）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國歐洲司令部司令兼北約（NATO）最高指揮官沃特斯（Tod Wolters）表示，他正和美國印太司令部司令以俄羅斯入侵烏克蘭為範例，討論該如何應對若中國大陸進攻台灣時的對策。

根據Politico報導，沃特斯表示，他和美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）都非常關注俄羅斯和中國之間的合作關係，兩人也針對俄羅斯入侵烏克蘭後，中國可能會依循對台灣的進攻模式進行討論，旨在幫助印太司令部能夠「想像」亞洲地區緊張局勢加劇時，能夠採取何種對策。

沃特斯提指出，「我們就俄羅斯在烏克蘭採取的行動、盟友及伙伴的應對方式，以及行動後的後續影響交換了看法。」他提到，阿基里諾對烏俄戰爭非常關注，因為這和台灣面臨的情況非常相似，「我們如何審視美國、盟國和合作夥伴的反應，將有助於阿基里諾努力克服一些我們預計他在未來不得不面臨的困難。」

五角大廈高層先前就曾警告，中國大陸進攻台灣只會來得更早而非更晚，而他們相信北京政府也在密切關注，俄羅斯攻打烏克蘭後西方國家的反應。

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