不再聚焦施壓中國！　戴琪：美國對中貿易將有「戰略轉變」

▲美國貿易代表戴琪將向聽證會表示，美國對中國的貿易關係將做出「戰略轉變」。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）30日將向國會表示，下一階段美國該做的不是向北京施壓，要求中方改變「不公平」貿易行為，而是應該著重於實現經濟獨立，透過在美國境內的「戰略投資」，擺脫對中國的依賴，即對這個亞洲大國做出「戰略轉變」。

根據法新社報導，戴琪30日將出席眾議院歲出入委員會聽證會，她在貿易代表署預先提供媒體的證詞稿中提到，美國下一階段的貿易戰略必須「超越只向中國施壓的範疇」，新策略必須包含大力捍衛美國的價值觀與經濟利益，以免受到中國「不公平」經濟政策與做法的影響。

戴琪認為，美國政府無法根據前屆政府簽署的第一階段貿易協議，迫使商業慣例發生根本性的改變，儘管美國仍會繼續敞開對話的大門，與中國討論協議，但同時也必須認知到這項協議的局限性，聚焦於改變中方行為的舊劇本必須翻頁了。

戴琪將向國會表示，目前已經看見，美國在鋼鐵、太陽能產業的現有機制過時、不適用，無法有效解決中國對這些行業造成的「扭曲」（distortions wrought），而在中方繼續瞄準高科技、電動車與半導體等關鍵產業的同時，應在美國進行「戰略投資」，以擺脫對中國的依賴。

戴琪稱，為了真正提高美國的競爭力，貿易代表署將敦促國會迅速通過「兩黨創新法」（Bipartisan Innovation Act）。報導補充，這是一項促進關鍵技術生產的法案。

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