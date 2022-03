▲美國政府稱,俄軍可能刻意扣留了美國公民。圖為在烏克蘭作戰的俄軍坦克。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

烏俄29日進行新一輪談判,俄方宣布大幅縮減烏國首都及北部的軍事活動,似乎露出和平曙光。然而,據外媒報導,美國國務院發出最新警告,呼籲公民不要前往烏克蘭或俄羅斯,因為莫斯科可能會「扣留」當地的美國人。

綜合法新社、《衛報》報導,美國國務院更新旅行建議,警告公民不要前往烏克蘭或俄羅斯,因為近來不斷有報告指出,在烏克蘭的美國人在撤離時被俄軍「挑選出來」並予以扣留。

國務院聲明稱,美國人通過俄羅斯在烏克蘭控制的區域,或從陸路撤離至俄國與白俄時遭到俄軍扣留,而美國大使館協助在俄公民方面的能力有限。

