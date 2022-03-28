邵族罕見求巫儀式將登場　日月潭清明節當天上午禁航

▲邵族傳統民俗儀式「Pashiraq邵族女祭司新立祭」，將於清明節當天舉行。（圖／邵文協提供）

記者高堂堯／南投報導

今年4月5日是清明節，也是清明4天連假的最後一天，包括日月潭等重要景點預計將湧入大量人潮，不過當地邵族睽違5年的重要民俗儀式「Pashiraq邵族女祭司新立祭」也將在當天舉行，屆時日月潭湖面除了部落申請的公務船隻外，包括遊艇在內將實施禁航。

主辦該儀式的南投縣魚池鄉邵族文化發展協會指出，「Pashiraq邵族女祭司新立祭」為邵族特有且罕見的重要儀式，僅在「Pudaqu」播種祭期間的農曆3月5日進行，近期曾於2008年、2017年舉行，屆時族人需自伊達邵部落駕船前往邵族祖靈聖地「Lalu拉魯」進行求巫儀式。

協會解釋，「邵族Lus’an（祖靈祭）」為文化部指定的第17項國家重要民俗，亦即邵族祭拜「祖靈籃」、保障全家平安的祖靈信仰傳統，家中凡有大事則須請女祭司（先生媽）向祖靈報告祝禱，因此「Shinshii」女祭司是邵族維繫祖靈信仰最為關鍵的存在。

▲日月潭於4月5日當天上午將實施禁航，以利邵族進行求巫儀式。（圖／翻攝「再發現。動感日月潭」臉書粉專）

而「Lalu拉魯」為邵族傳統信仰、精神文明的核心，不僅指涉日月潭中之拉魯島這個有形的地理範圍，也象徵邵族傳統信仰中最高祖靈的居住地，本身具特殊的神聖意涵與傳說，是邵族諸多慣習、禁忌、祭儀的中心；在邵族人期盼5年後，終於等到有符合資格的Shinshii女祭司人選，將前往Lalu接受最高祖靈的允可，才能正式入門成為邵族Shinshii。

邵族文化協會將於4月5日上午8時至11時，在日月潭水域進行上述儀式，協會表示因祭儀需求，湖面除部落公船外，不得有其他船隻航行或機械影響干擾，籲請各界包容尊重多元文化，讓邵族維護珍貴的祖靈信仰文化。