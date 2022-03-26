4／1起限時5天！「北花來回」只要250元　清明大眾運輸優惠一覽

▲清明連假搭乘大眾運輸享有優惠。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

為期四天的清明連假將於下周末登場，交通部公路總局規劃多項公共運輸優惠，4月1日到5日共實施3項國道客運優惠，包括國道客運85折；轉乘在地客運一段票優惠；電子票證搭台灣好行半價。另外4月2日到5日也推動在地有腳租賃及東部客運優惠，若使用各項優惠，4人北花來回票價只要1000元。

公總表示，4月1日0時起至4月5日24時，有3項全國性國道(公路)客運優惠措施，包括84條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價；搭乘高鐵、臺鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠；使用電子票證搭乘46條台灣好行路線享半價優惠。

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另於4月2日0時起至4月5日24時止針對東部地區推出兩項地區限定優惠措施，第一項為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠(租汽車者折抵200元、機車者折抵100元)。

▲清明連假電子票搭台灣好行半價。（圖／花蓮縣政府提供）

第二項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，以上兩優惠須擇一使用。

臺北往返花蓮3條路線(【1071】南港-花蓮、【1580】板橋-花蓮、【1663】南港-花蓮)客運業者也在清明連假期間提供來回400元優惠票價，以「【1580】板橋-花蓮」為例，連假期間每人來回票價只要400元。

如搭配四人同行一人免費優惠措施(含回程總票價折抵200元)，4人票價僅需1,000元就可以搭乘北花線客運往返，相當於該路線平日來回原票價704元的35折優惠，及臺鐵「板橋-花蓮」間自強號來回票價914元的27折。

▲連假期間搭客運可省下塞車時間。（圖／記者湯興漢攝）