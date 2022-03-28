發現墓地被鑽孔！他嚇壞「用蠟燭填補」　內行吐真相：祖先要怒了

▲上面的洞是排氣；下面的洞是排水。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友上周末提前掃墓時，發現墓地被鑽孔，懷疑有心人士想盜墓，於是連忙用蠟燭將洞填補；怎料，內行人看完全搖頭，除了透露孔洞的真實用途，也不禁笑虧「阿公晚上就託夢，要你燒一台除濕機給他！」

網友在「爆廢公社」發文求解，「請問掃墓時發現墓地被鑽孔，有沒有可能是盜墓者行為呢？鑽孔用金屬探測器看看是否有值錢的東西？」

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他表示，因為清明節將至，家人們利用假日先去掃墓，結果在祭拜時，就看到幾個詭異的洞，於是大家用蠟燭把它們都封了起來。

▲結果他們用蠟燭把洞封起來。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，不少網友笑回，「都這年代了，誰還會在墓裡面擺值錢的陪葬品呀」、「這墓是葬骨灰罐的，撿過骨的了，沒有值錢的東西了好嗎？盜墓有這麼不專業嗎」、「這個已經撿金過了，不會有人去盜墓的」、「其實我感覺你可能會收到祖先的托夢」、「祖先要生氣了」。

另外，po文也釣出內行解答，「上面比較乾淨的是通氣用的，下面比較髒是排水的，而且有段時間了」、「你想太多了，應該是親屬發現裡面積水，找人鑽孔打洞幫助排水， 現在都火葬不能有任何物品，盜墓別想太多，反而是白鐵門可能會被偷而已。兩孔一孔排水一孔排氣」、「完蛋了！排水排氣的你給它封起來，不怕你祖先淹死」。

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