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清明節要禁慾！別買這東西　10禁忌一次看

記者陳俊宏／綜合報導

4/5就是清明節，清水孟國際塔羅小孟老師提醒「十大禁忌」，包括要禁慾、禁打麻將，以免打擾祖先，買鞋容易招邪，以及不要拜芭樂（芭樂票）、蕃茄（像血）、香蕉（招你來）等。

1、不要隨意進出老宅

民間相傳，清明節很多往生靈魂會出沒，因此不要隨意進出老宅，小心會有一些戀宅的靈體回到老宅。

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2、掃墓要下午5時前完畢

掃墓要記得早上9時到下午3時最好，因為是陽氣最重的時刻，在這個時候拜拜不容易卡到陰；下午5時後為陰陽交界時間，比較容易遇到不潔之氣。

▼清明要掃墓祭祖。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼土葬,墳墓,環保,掃墓,祭祖,祖先。（圖／記者周宸亘攝）

3、不要去有祖先牌位的朋友家

清明節會有很多祖先回家，若家中有祖先牌位的人，祖靈回家容易跟你擦身而過，體質較弱的人容易感冒生病。

4、掃墓完不宜直接回家

掃墓完切記不要直接回家，容易將穢氣與陰氣帶回家，建議掃墓完到附近熱鬧的地方走走再回家。

5、清明節禁慾，禁打麻將，禁喇叭聲太大

家中有祖先牌位的人，清明節祖靈會回家，因此避免在家中從事房事、打麻將，看電視與聽音樂要轉小聲，以免打擾祖先。

▼清明節要禁慾。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

6、不要拜芭樂（芭樂票）、蕃茄（像血）、香蕉（招你來）、釋迦（象徵佛祖的頭）。

7、不要買鞋穿上山

因為鞋同音「邪」，清明當天買鞋容易招邪。

8、不要拍照

到墓地不宜攝影拍照，以免照到不好的東西，同時也對祖先不禮貌。

9、清明當天生日者不要掃墓

清明當天生日的人為喜氣，因此當天生最好避開以免沖煞，若真的想去掃，建議帶艾草去拜拜。

10、不是親人是外人，要記得不要亂拜拜，可以陪同但不要點香，以免對方祖先對你產生好奇跟你回家。

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