LIVE／北市＋3！海大1師確診「妻是松山某國中老師」　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎本土疫情升溫，指揮中心28日宣布，新增24例本土確診，其中有3例分佈在台北市士林區、內湖區和萬華區，其中包括國立台灣海洋大學的老師（案23022）等人，且妻子、2名小孩都在台北市工作與就學。針對台北市疫情狀況，台北市長柯文哲28日下午3時30分召開防疫記者會，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心28日宣布，新增24例本土確診，並分為基隆銀河小吃店引發警察確診、新北樹林某科技廠群聚、高雄某化工廠群聚、大潭電廠群聚等案例，其中與台北市相關的有3例，為海大老師（案23022）、與新北傳播鏈（案22741）相關的內湖確診者（案22952），以及桃園大潭發電廠確診案的接觸者（案23024）

據了解，海大老師（案23022）的妻子與2名小孩都有在台北市的足跡，包括妻子在台北市松山區某國中教課；另外新北市樹林某工廠確診者（案22693）因為在台北市某科技大學上假日班，讓北市匡列居家隔離9人、自主健康管理6人，15人採檢結果皆陰性。

針對台北市疫情狀況與外縣市確診者足跡，台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤、台北市副市長黃珊珊28日下午召開防疫記者會說明。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）