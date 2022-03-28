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金芭黎怕了！超胸女排排站忍痛挨捅　忘帶小黃卡急載app救援　

▲高雄市苓雅分局前往轄區娛樂場所稽查，小姐排排站 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市苓雅分局前往轄區娛樂場所稽查，小姐排排站 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中央疫情流行指揮中心27日緊急宣布最新防疫措施，娛樂場所像是歌廳、舞廳等的從業人員，必須每週篩檢，顧客必須打滿3劑疫苗的才能進入消費；高雄市曾經爆發首起確診病例，也就是武漢台商前往消費的金芭黎舞廳，這次可是非常小心，政策發布當晚就趕緊進行快篩。

為了配合中央防疫措施，高雄市苓雅分局配合衛生局執行專案勤務進行稽查，其中一站就是金芭黎舞廳，因為前年發生一名確診武漢台商到金芭黎舞廳消費，被一名「護國舞小姐」檢舉，成為高雄市的首起個案，結果造成金芭黎停業多日，當然就成了「指標」。對店家來說，就怕類似情況重演，所以政策執行首日，分局人員前往時，就發現裡頭的小姐排排站進行快篩，還有小姐忘了帶小黃卡，現場下載健保app確認。

▲高雄市苓雅分局前往轄區娛樂場所稽查，小姐排排站 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市苓雅分局前往轄區娛樂場所稽查，小姐排排站 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市苓雅分局前往轄區娛樂場所稽查，小姐排排站 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市苓雅分局前往轄區娛樂場所稽查，小姐排排站 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

苓雅分局在27日的專案勤務，動用警力26名，配合衛生局4名人員共組稽查小組，針對轄內七家特種娛樂場所實施擴大防疫臨檢，稽查店家是否落實防疫措施的執行，並針對最新的防疫政策進行宣導。稽查重點包括店家是否落實實聯制，進出顧客、店內所有從業人員有無完成接種3劑疫苗並出示證明，臨檢勤務執行下來，業者及顧客都相當配合稽查並能符合防疫規範。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布最新防疫措施，公告特定娛樂場所營業場所，如歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部酒家酒吧酒店、理容院及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖)等場所從業人員必須每周篩檢；顧客必須打滿3劑疫苗才能進入消費。而且不只有顧客，連工作人員也得施打3劑疫苗。所有工作人員、從業人員應接種疫苗2劑且滿14天，第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。

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