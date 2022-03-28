5例境外改判本土　羅一鈞：防疫旅館房門有不正常開關多次

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28日）表示，有5例境外移入確診個案改判為本土案例；此案都是解隔離時驗出陽性，因疫調發現確診者檢疫時房門有多次不正常開關，研判在旅社內感染，因此改列本土。

陳時中表示，該5例為3月14日公布的案21446至案21447、3月21日公布的案22095至案22097，當時皆列境外移入病例，這幾例都是在解隔離時驗出陽性，CT值相對低，由於該5例下榻同一間旅社，經過調查與病毒基因定序後改判為本土病例。

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▲3/28台北某防疫旅館防疫作為。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則表示，針對防疫旅館調查，這5位都是移工入住，透過監視器畫面移工的房門除了取餐和放垃圾外，有不尋常開、關門情形，目前尚不知道開門是為了什麼，也有懷疑是否是為了聊天，但開門就會造成空氣流通問題，加上防疫旅館內有多人搭同一電梯，或是在走廊接觸的情形，目前已有列一些措施要求旅館落實。

▲3/28新增病例。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增127例COVID-19確定病例，分別為34例本土個案及93例境外移入(55例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。指揮中心表示，今日新增本土個案為15例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心指出，今年3月14日公布之案21446-案21447、3月21日公布之案22095-案22097境外移入病例，經疫調及病毒基因定序後改判為本土病例。

今日新增境外移入個案為51例男性、42例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自越南(21例)、泰國、香港及印尼(各4例)、英國、馬來西亞、韓國、美國及德國(各2例)、南非、加拿大、瑞典、菲律賓、波蘭、新加坡及日本(各1例)移入，另43例調查中。入境日介於今(2022)年3月15日至3月27日。