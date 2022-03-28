快訊／高雄化工廠「1傳16」！場所密閉還共餐　病毒株台灣沒看過

記者許宥孺／高雄報導

高雄市爆發化工廠群聚，截至28日已累積21例。市長陳其邁今召開防疫記者會，指出這起群聚中，懷疑指標個案為「案22456」，因為他在3月17日就出現相關症狀，3月19日有就醫紀錄：不過這起群聚的基因定序在國內沒有看過，研判有5種感染途徑，且排除高雄過去群聚感染。

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會。（圖／高雄市政府）

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陳其邁說，假如「案22456」是指標個案，那他在職場部分就是1傳16人，這位個案的工作場所較密閉，通風情況不佳，再加上公共場域部分，有休息室、餐廳共餐狀況。

陳其邁指出，這起群聚基因定序出爐，是BA.2，病毒株在台灣還沒有看過，感染源可能是入境、防疫旅館、港口、航空站工作人員，也有可能是其他地區傳染，有可能是個案沒有發現，但排除過去高雄幾起群聚感染。

衛生局表示，28日高雄新增2例確診個案，分別是案22958、案22959，都是疑似指標個案22456的同事。根據疫調，這2名個案的工作場域是負責2號機台，他們都是同班同事，23日被匡列隔離後，27日出現相關症狀，就醫採檢陽性，Ct值分別是14.8、15，傳染時間點一致，評估無社區風險。

▲高雄化工廠群聚累積21例。（圖／高雄市政府）

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