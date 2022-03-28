　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／高雄化工廠「1傳16」！場所密閉還共餐　病毒株台灣沒看過

記者許宥孺／高雄報導

高雄市爆發化工廠群聚，截至28日已累積21例。市長陳其邁今召開防疫記者會，指出這起群聚中，懷疑指標個案為「案22456」，因為他在3月17日就出現相關症狀，3月19日有就醫紀錄：不過這起群聚的基因定序在國內沒有看過，研判有5種感染途徑，且排除高雄過去群聚感染。

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會。（圖／高雄市政府）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳其邁說，假如「案22456」是指標個案，那他在職場部分就是1傳16人，這位個案的工作場所較密閉，通風情況不佳，再加上公共場域部分，有休息室、餐廳共餐狀況。

陳其邁指出，這起群聚基因定序出爐，是BA.2，病毒株在台灣還沒有看過，感染源可能是入境、防疫旅館、港口、航空站工作人員，也有可能是其他地區傳染，有可能是個案沒有發現，但排除過去高雄幾起群聚感染。

衛生局表示，28日高雄新增2例確診個案，分別是案22958、案22959，都是疑似指標個案22456的同事。根據疫調，這2名個案的工作場域是負責2號機台，他們都是同班同事，23日被匡列隔離後，27日出現相關症狀，就醫採檢陽性，Ct值分別是14.8、15，傳染時間點一致，評估無社區風險。

▲高雄化工廠群聚累積21例。（圖／高雄市政府）

▲高雄化工廠群聚累積21例。（圖／高雄市政府）

延伸閱讀

►快訊／高雄化工廠今+2！　累計21人染疫

►佛跳牆過期1年煮給兒童之家吃　黑心團膳公司遭重罰1080萬

►快訊／高雄「愛河之心」驚見浮屍　民眾晨運嚇壞急報警

►米長蟲佛跳牆過期1年還給人吃！　黑心業者2年每天供1300份遭送辦

►超黑心！佛跳牆過期1年還供團膳　稽查員傻眼：豬排湯圓全過期

 

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
不是第一次！威爾史密斯當眾「甩他巴掌」　畫面全拍下
克里斯壞嘴有劇本？　被呼巴掌網讚：反應超神
快訊／大S、具俊曄正式登記！　結婚紀念日曝光
22歲AV女優突宣布引退！　刪光IG所有貼文
快訊／北市疫苗預約系統明起開放　可選高端、莫德納
快訊／北市+3分布士林、內湖、萬華　40多歲女Ct值14.8
快訊／台東疫情擴大！　今本土+4足跡曝光
快訊／奧斯卡真的怒了！　發聲譴責威爾史密斯
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【英語多益通】交通違規第一名！違停英文怎麼說？

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子低頭看崩潰：老天不公平

不是第一次！威爾史密斯當眾「怒甩他巴掌」　畫面全拍下

降雨機率30%等於「這區100%會下雨」　教育部親揭2大算法

22歲AV女優「瘦到剩美胸」突宣布引退！　刪光IG貼文

他封佛蒙特咖哩「超商熟食之王」　鄉民反推2款燴飯：王道

基隆加速揪出潛在感染源　林右昌指示：再增設三處篩檢站

快訊／台東初鹿快篩站採檢1374人！揪出1例確診　還有10人檢驗中

快訊／關山女確診「感染源不明」　搭台鐵北東往返台大陪看病

外送員稱「自我防疫」就能拒上樓？客服解答　二寶媽10分鐘KO

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

【英語多益通】交通違規第一名！違停英文怎麼說？

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子低頭看崩潰：老天不公平

不是第一次！威爾史密斯當眾「怒甩他巴掌」　畫面全拍下

降雨機率30%等於「這區100%會下雨」　教育部親揭2大算法

22歲AV女優「瘦到剩美胸」突宣布引退！　刪光IG貼文

他封佛蒙特咖哩「超商熟食之王」　鄉民反推2款燴飯：王道

基隆加速揪出潛在感染源　林右昌指示：再增設三處篩檢站

快訊／台東初鹿快篩站採檢1374人！揪出1例確診　還有10人檢驗中

快訊／關山女確診「感染源不明」　搭台鐵北東往返台大陪看病

外送員稱「自我防疫」就能拒上樓？客服解答　二寶媽10分鐘KO

【英語多益通】交通違規第一名！違停英文怎麼說？

帶領新住民體驗「農業首都」之美　移民署籲不可私寄越洋豬肉

快時尚品牌遞補中華電信　砸錢設點信義威秀商圈

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子低頭看崩潰：老天不公平

不是第一次！威爾史密斯當眾「怒甩他巴掌」　畫面全拍下

投資客打到退場　自住需求成為王道

《名偵探柯南：萬聖節的新娘》台灣6月30日上映...網：暑假趕快來

前球后大威「露點」沒人在意？　美媒：威爾史密斯呼巴掌太震撼

吐口水、譙房客「村里都知你討客兄」！房東挨告裝失憶　下場曝光

早產雙胞胎只能救一個！窮夫妻手抖「抓鬮」做抉擇　逼哭萬千網友

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

今本土+34！另增93境外

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

快儲水！高雄28日起「3區停水」

清晨5:41嚇醒！新北人驚喊：以為開打了

快訊／11縣市大雨　大片對流移入狂閃電　

快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

一開始在笑！威爾史密斯揍人「前10秒畫面曝」

11縣市大雨！下波再濕全台　連假天氣最差時間曝

「本土跳有點快」醫院警戒提升！　內部指示曝光

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

即／高雄化工廠指標個案找到了

今本土＋83！醫：毫不意外　「不想成為香港」快做1件事

快訊／衛生局證實家長確診！竹北、新豐某國小及幼兒園6班級停課

本土飆83例　專家：7成有感冒症狀

更多熱門

相關新聞

「賣超過1周算滯銷！」　專家曝：高雄中古屋市場很瘋狂

「賣超過1周算滯銷！」　專家曝：高雄中古屋市場很瘋狂

近期高雄市的成屋數量愈來愈少，中古屋也因此變成市場上的搶手貨，專家坦言現在不要說砍價，就連加價都未必買得到，只要價格符合市場行情、甚至略超出行情的物件，都會在1周內就成交，「超過1個禮拜還沒賣掉的就算滯銷！」不難看出高雄中古屋市場的熱度。

即／國1南下追撞！占用3線道「紫爆回堵4km」

即／國1南下追撞！占用3線道「紫爆回堵4km」

柯文哲反嗆許淑華：別政治凌駕專業

柯文哲反嗆許淑華：別政治凌駕專業

快訊／北市疫苗預約系統明起開放　可選高端、莫德納

快訊／北市疫苗預約系統明起開放　可選高端、莫德納

加速揪出潛在感染源　林右昌：再增設三處篩檢站

加速揪出潛在感染源　林右昌：再增設三處篩檢站

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄陳其邁化工廠指標個案影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／威爾史密斯衝上台揍人！

威爾史密斯衝上台揍人失控影片曝

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

威爾史密斯淚奪影帝：為家人而戰

今本土+34！另增93境外

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

威爾史密斯打人！影帝獎座恐收回

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

第94屆奧斯卡完整得獎名單

安卓導航、投資App藏木馬　後台偷你錢

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

快訊／國道1號事故！北上埔鹽系統「紫爆」

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

威爾史密斯揍人「台下大咖驚恐反應全被拍」！

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面