難民營專門鎖定正妹　人蛇集團「假扮志工」脅迫烏克蘭婦女當性奴





▲逃離烏克蘭的婦女正在成為人蛇集團目標。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

俄烏戰爭導致382萬烏克蘭人被迫離開家園成為難民，如今卻傳出有人蛇集團專門在邊境以烏克蘭正妹為目標，假裝志工給孤苦無依的婦女與兒童協助，真正目的卻是要脅迫她們成為性奴。

聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)指出，「對於掠奪者與人口販子來說，俄烏戰爭並不是一場悲劇，反而成為機會，婦女與兒童成為鎖定目標，她們現在的每一步都迫切需要安全與支持」。

來自基輔的女子瑪格麗塔(Margherita Husmanov)，現在烏克蘭與波蘭邊境車站擔任志工，她向《BBC》記者表示，「我當志工時看到3名義大利男人，疑似尋找正妹來賣淫，報警後證明我是對的，不是我在疑神疑鬼，這太可怕了」。

報導中指出，儘管警方已行動進行阻止，不過仍有人蛇集團會假裝志工提供難民幫助，導致事件根本防不勝防。逃到丹麥尋求庇護的女子埃琳娜(Elena Moskvitina)表示，她和女兒也差點被迫上賊車，有2名男子不懷好意看著她們，命令她們上一輛載著婦女要前往瑞士的車輛，幸好她假裝答應後立即逃跑，才沒有出事。

一名烏克蘭女子也在網路上發文，逃到德國杜塞道夫(Düsseldorf)的她，被提供住所的男子沒收她的身分文件，除了要求免費打掃換住宿，甚至還脅迫提供性服務，結果她拒絕就被趕到街上。反人口販運組織首席執行官艾琳娜(Irena Dawid-Tomczykkids)呼籲，世人應該更關注烏克蘭青少年難民問題，因為這場戰爭正在對她們進行大規模的性剝削。