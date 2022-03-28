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陳明通研判俄烏戰事走向長期　「邊打邊談一直持續下去」

▲▼立法院外交及國防委員會 國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭超過一個月，國安局長陳明通28日表示，假如俄烏談判一直沒有達成協議，烏克蘭持續有效反擊、俄羅斯不會輕易停火，那麼戰事會走向比較長期，「現在看起來有點這個味道、往這個地方走」，如果談判沒有結果，「就是邊打邊談，一直持續下去」。

立法院外交及國防委員會28日邀請陳明通率領相關情報機關首長，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。國民黨立委曾銘宗質詢時詢問，俄羅斯與烏克蘭發生戰爭，我國情報事前是否有掌握，陳明通回應，國安局事前的判斷就是「打的機率大於不打」。

陳明通說明，他先前曾經在立法院公開講過，俄烏戰爭大概半個月或一個月會有初步結果，現在半個月過去了，初步的結果確實很清楚，俄羅斯的第一幕要斬首、扶植傀儡政權，基本上失敗了，「所以包括俄羅斯自己承認，現在要往烏東地區去掌控它」，現在有點退到第二幕去。

陳明通認為，假如俄軍採取大規模殺傷性的武器，並且奪取基輔等重要城市，使用以戰逼談、外交斡旋或具體制裁等手段，這時烏克蘭境內的戰事可以告一段落，但是現在俄羅斯好像不敢用大規模的殺傷性武器，「它對基輔的佔領這件事情，好像比較遲疑」。

陳明通指出，假如俄烏談判一直沒有達成協議，烏克蘭持續有效反擊、俄羅斯不會輕易停火，那麼戰事會走向比較長期，「現在看起來有點這個味道、往這個地方走」。

陳明通也說，但是如果西方實施持續給烏克蘭奧援，烏克蘭展現強大的抗敵意志，俄軍的後勤補給有問題、難以解決的話，「可能戰事搞不好就停下去，因為它打不下去了」。

陳明通提及，克林姆林宮發言人已經強調，如果俄國生存遭受威脅「即會使用核武」，都在俄羅斯總統普丁的一念之間，「發動戰術性核武時，整個局勢會上來」，這是大家最不願意看到的東西。

曾銘宗詢問，戰爭繼續拖下去的可能性是否很高，陳明通表示，有這個可能，現在某種程度包括中共都加入，希望普丁應該有個停損點、不要再繼續下去，美國、法國、土耳其等國也都介入不斷斡旋，但是如果沒有結果，「就是邊打邊談，一直持續下去」。

曾銘宗追問，俄羅斯使用核武的機率高不高，陳明通回應，這件事情一定要料敵從寬，「1%的可能都是人類的悲劇」，現在不是去看機率的問題，一定要想盡各種辦法來杜絕這種事情。

曾銘宗也問，台灣從俄烏戰爭學習到什麼，陳明通則說，學習到自助、人助、天助，以前大家都覺得96小時基輔就會淪陷，烏克蘭總統澤倫斯基要不是被幹掉就是跑掉，然後俄羅斯可以扶植傀儡政權。

陳明通說，沒想到澤倫斯基所領導的烏克蘭人民，展現堅強的抗敵意志，所以整個國際社會展現正當性、武器等方面的支持，這就是所謂的自助、人助，所以則倫斯基是二次大戰以來，最優秀的戰時領袖。

曾銘宗再問，中國大陸從俄烏戰爭學習到什麼，陳明通表示，中共不會輕易啟動戰端，「但是它一但啟動戰爭，一定是全面性的，我們必須料敵寬、做足準備，讓它不輕易開啟戰端」。

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