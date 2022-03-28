歐盟5國被點名！　普丁：俄羅斯軍隊可在「2天內」部署

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭超過一個月，歐美大國擔心戰場有可能擴大，事實上俄羅斯總統普丁先前就曾警告，只要他下令的話，就能在2天內部署軍隊到歐盟5個國家，包含波蘭、羅馬尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛。

根據德國媒體《Suddeutsche Zeitung》報導指出，普丁（Vladimir Putin）曾在2014年9月列出5個對俄羅斯有潛在威脅的歐盟國家，他當時向烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）表示，「如果我願意，我可以在兩天內將俄羅斯軍隊部署在基輔，還能部署在里加（Riga）、維爾紐斯（Vilnius）、塔林（Tallinn）、華沙（Warsaw）和布加勒斯特（Bucharest）。」

波蘭、羅馬尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等國都已加入歐盟，而這也是普丁第一次公開談論在歐盟或北約成員國部署俄軍的想法。歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）月初曾提到，若俄軍在烏克蘭取勝，那麼普丁軍事野心就會增強，「普丁現在處於某種戰爭情緒中，這種侵略可能會在其他國家繼續。」

事實上，非北約國家同樣遭俄羅斯點名警告，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）日前指出，若芬蘭或瑞典試圖加入北約，很有可能會面臨軍事後果，「如果芬蘭和瑞典加入北約，將會發生嚴重的軍事和政治後果，北約是個軍事聯盟，你們很清楚，這將迫使我們國家採取應對措施。」