烏克蘭人開車逃市區「路上不停閃死屍」　馬力波煉獄景象曝光！

▲馬力波慘成死城，地上隨處可見屍體。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭南部城市馬力波持續遭俄軍砲轟，網路上近來流傳一段影片，有民眾開著小貨車想要逃離市區，一路上卻得不停閃躲遍地都是的屍體或屍塊，整個城市成廢墟的煉獄景象令人震驚。

影片中可看到，一名民眾開車行駛在布迪維爾尼基夫大道(Budivelnykiv Avenue)時，發現被俄軍砲轟摧殘的城市宛如死城，除了高樓大廈都變成廢墟，路上還到處躺著屍體。

▲馬力波到處都是屍體。（圖／路透社）

地方政府表示，自馬力波市遭俄軍入侵以來，迫使15,000多名市民逃離家園，目前約還有10萬多人，只能活在沒水沒電也沒有食物的困境中。一名當地民眾對外表示，許多人因為沒有食物吃，只能吃流浪狗，「所有的一切都被炸毀，到處都是屍體，食物只能勉強讓我和家人再撐1、2天，相信吧，這裡就是地獄」。