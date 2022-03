陌生男借廁所闖入家中　60歲阿嬤被強壓頭狠咬「那一根」反擊！

▲婦人在家中遭惡男闖入性侵。(圖/示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者李振慧/綜合報導

英國曼徹斯特一名60歲婦人在家時,突然遭36歲男子布萊恩(Brian Brough)闖入家中,她慘遭對方連續毆打、多次性侵,為了反抗還狠狠咬住對方生殖器,勇敢的態度獲得警方稱讚。

事件發生在去年3月19日深夜,布萊恩假裝是受害者鄰居的朋友,敲門詢問能否借用廁所,然而進屋後卻意圖不軌。起訴人凱萊特(Mark Kellet)法庭上表示,「受害者開門後,布萊恩一直跟在她身後,和她一起坐在沙發上,突然把生殖器掏了出來」。

受害者後來被布萊恩強行壓著頭,她便狠咬對方生殖器以示反抗,結果對方一怒之下瘋狂毆打她的臉,被拖進房間時,她仍一直在拚死抵抗,結果被打到失去意識,醒來後向鄰居求救。

驗傷發現,受害者被打到下巴骨折、眼睛瘀青、鼻骨骨折,身上還有許多內傷。警方根據DNA比對找到涉案的布萊恩,他被捕時聲稱不記得這件事情,後來開庭時還拒絕出庭,最後仍因性侵罪成被判入獄22年,且終身登記為性侵犯。警方感謝受害者在整個過程中展現出勇敢與力量,最後才能成功將惡徒繩之以法。

#JAILED | Today (23 March) Brian Brough (10/06/86) has been sentenced to 22 years after her violently raped and assaulted a vulnerable woman in her own home.



The court heard that he had knocked on her door asking to use her toilet, claiming to be a relative of a neighbour. pic.twitter.com/p0EnJRIvBO