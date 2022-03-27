刑警「翹班喝酒染疫」變破口　4分局全淪陷！基隆警局：遺憾痛心

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警局警員染疫擴大！繼25日第一分局汪姓偵查小隊長（案22596）及第二分局林姓偵查隊長（案22638）確診後，26日晚間又新增第三、四分局偵查隊小隊長確診，導致基隆4個分局全數淪陷；27日又傳出刑警大隊有3名警官及第三分局1名警員染疫，累計至目前為止市警局確診人數已有8人。警察局今晚表示，第一分局汪姓偵查小隊長、第二分局林姓偵查隊長2人染疫後形成破口，深表遺憾與痛心。

▲基隆市警察局。（圖／記者謝孟儒攝）

基隆市本土病例指標案例為（案22595）是1名40多歲女性，她在24日發病，出現咳嗽和發燒等症狀，到急診採檢陽性，Ct值僅13.4；她的警察友人第一分局汪姓偵查隊小隊長（案22596）陪同就醫並採檢也確診，其友人接觸者（案22597）也被匡列採檢陽性，後來又查出第二分局林姓偵查隊長（案22638）也確診。

警察局今晚指出，第一分局汪姓偵查小隊長、第二分局林姓偵查隊長涉足銀河小吃店，與吳姓、張姓2名女子餐敘，雖然小吃店非列管風紀誘因場所，但汪姓小隊長不假外出，且飲酒至深夜，嚴重違反勤務紀律，林姓偵查隊長出勤紀錄也有瑕疵，這2人確診染疫，導致其同仁也受傳染形成破口，深表遺憾與痛心。

警察局表示，當務之急將維護全體警察同仁健康，實施全面篩檢並妥適分配勤務，全力維護基隆治安及防疫工作，對於汪、林2員違紀及相關主管管理缺失，將於疫情告一段落後追究當事人及相關主管責任。

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