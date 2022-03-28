高雄警突襲10娛樂場所！10多名男客想開心　沒打滿3劑疫苗臉綠了

▲高雄警漏夜突襲10娛樂場所，逮1人沒打滿3劑疫苗！違規將開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中央疫情指揮中心宣布自3月27日起，為防範疫情擴散，針對特定娛樂場所防治作為加強相關防疫措施，顧客如要進入消費，得打滿三劑疫苗。高雄警方首日晚間擴大稽查，前往新興區、前金區共10間娛樂場所執行，期間共發現1件1人違規，現場由衛生局人員輔導勸離，另外，還有10多名未施打第三劑疫苗而想進入消費的顧客，也均由店家人員勸離及宣導。

▲▼顧客若要進入特定娛樂場所得打滿三劑疫苗，新興分局於首日（3月27日）21-24時規劃22名警力擴大稽查勤務。（圖／記者賴文萱翻攝）

顧客若要進入特定娛樂場所得打滿三劑疫苗，新興分局於首日（3月27日）21-24時規劃22名警力擴大稽查勤務，與衛生局共同針對轄內特定休閒娛樂場所執行稽查，並向業者宣導共同防疫、防酒駕、防滋事及防聚眾鬥毆事件，展示維護治安及防堵疫情決心。

這次擴大防疫稽查專案勤務共計規劃22名警力與衛生局人員共同前往新興區與前金區共10間特定娛樂場所執行，稽查重點是針對此類場所的從業人員與消費顧客疫苗接種情形；期間共發現1件1人違規。據了解，這名從業人員已施打第二劑疫苗滿3個月、但未施打第三劑，除當場予以記錄外，衛生局人員也要求他返家，並告知應儘速前往施打第三劑疫苗後才可上工。

▲▼顧客若要進入特定娛樂場所得打滿三劑疫苗，新興分局於首日（3月27日）21-24時規劃22名警力擴大稽查勤務。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方指出，這次稽查10處店家，多數店家都配合落實防疫措施，期間有10多名未施打第三劑疫苗而欲進入消費的顧客，均由店家人員勸離及宣導。

▲▼高雄警漏夜突襲10娛樂場所，逮1人沒打滿3劑疫苗！違規將開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）





再次提醒，顧客如要進入特定娛樂場所消費，應打滿三劑疫苗，另服務人員需注射兩劑疫苗且滿14天（如第二劑已滿三個月，則需再接種第三劑），且為避免隱藏的無症狀傳染源，所有從業人員自3月27日起至4月30日止，每週都應進行一次快篩，以確保防疫安全及降低感染。

新興分局長古瑞麟表示，疫情變化相當快速，本分局與市府相關局處會持續聯合針對各類娛樂場所加強稽查，以維護全體國民共同防疫成果，讓民眾有更安全的生活環境。