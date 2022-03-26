基隆警再增「2小隊長」確診　4個分局全淪陷

▲基隆市警察局。（圖／記者謝孟儒攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局警員染疫延燒！昨（25日）第一、二分局小隊長（案22596）及偵查隊長（案22638）確診後，今（26日）晚間再傳出第三、四分局偵查隊各有1名小隊長也確診染疫，目前基隆4個分局全出現確診病例全都淪陷，其餘密切接觸警員陸續進行篩檢，目前已收治醫院治療。

中央流行疫情指揮中心今（26日）晚間證實再增2名男性確診，與先前染疫警員（案22638）屬於職場相關，且具共同活動史，CT值分別為21、27.2，均無症狀，且均接種2劑疫苗及追加劑。相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將於明（27日）統一說明。

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基隆市長林右昌曾在24日晚間參加警局刑警大隊所舉辦的刑事餐會，席開20桌有近200人，因確診的第二分局偵查隊長（案22638）表現傑出，林右昌頒獎給他且沒戴口罩拍照，儘管兩人的接觸時間，只有短短幾秒鐘，並未符合「密切接觸15分鐘」的標準，林右昌初次PCR採檢結果為「陰性」，即刻起進行3天的居家隔離，成為首位自己下令給自己「居家隔離」的行政首長。

警察局長劉耀欽表示，本局截至26日晚上9時止，PCR篩檢總計131人，陽性4人，居家隔離39人，並立刻啟動分流分班，局內的內勤同仁一律異地上班、外勤人員則分流上班，已下令針對駐地、車輛及裝備進行全面清潔消毒，也會妥善調派警力支援，不會有警力空窗期出現；刑事業務由刑警大隊及未被居家隔離的隊員支援，四個分局運作都正常。

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