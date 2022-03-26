　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆警再增「2小隊長」確診　4個分局全淪陷

▲基隆市警局,基隆警局,警察局,派出所,警局（圖／記者謝孟儒攝）

▲基隆市警察局。（圖／記者謝孟儒攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局警員染疫延燒！昨（25日）第一、二分局小隊長（案22596）及偵查隊長（案22638）確診後，今（26日）晚間再傳出第三、四分局偵查隊各有1名小隊長也確診染疫，目前基隆4個分局全出現確診病例全都淪陷，其餘密切接觸警員陸續進行篩檢，目前已收治醫院治療。

中央流行疫情指揮中心今（26日）晚間證實再增2名男性確診，與先前染疫警員（案22638）屬於職場相關，且具共同活動史，CT值分別為21、27.2，均無症狀，且均接種2劑疫苗及追加劑。相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將於明（27日）統一說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

基隆市長林右昌曾在24日晚間參加警局刑警大隊所舉辦的刑事餐會，席開20桌有近200人，因確診的第二分局偵查隊長（案22638）表現傑出，林右昌頒獎給他且沒戴口罩拍照，儘管兩人的接觸時間，只有短短幾秒鐘，並未符合「密切接觸15分鐘」的標準，林右昌初次PCR採檢結果為「陰性」，即刻起進行3天的居家隔離，成為首位自己下令給自己「居家隔離」的行政首長。

警察局長劉耀欽表示，本局截至26日晚上9時止，PCR篩檢總計131人，陽性4人，居家隔離39人，並立刻啟動分流分班，局內的內勤同仁一律異地上班、外勤人員則分流上班，已下令針對駐地、車輛及裝備進行全面清潔消毒，也會妥善調派警力支援，不會有警力空窗期出現；刑事業務由刑警大隊及未被居家隔離的隊員支援，四個分局運作都正常。

【更多新聞】

基隆長照、醫療機構　林右昌宣布：即日起至4／1停止探病

基隆台62、62甲區間測速4／1開罰　宣導期驚見飆速148公里

專偷社區停車場纜線害設備故障　警抄竊盜集團...當街壓制逮人

瑞芳鼻頭角軟絲公園3人浮潛1人未上岸　警消海巡今持續搜救

北台灣基隆潮境智能海洋館5／3正式營運　4／1起開放預約

►超好看「加大版」沙發床才2799元

ET快訊
快訊／基隆增2人確診　指揮中心證實了
明晨氣溫急墜剩16度　回暖時間曝
金馬影帝飛機上突中風　醫院警告：進去就出不來
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆警再增「2小隊長」確診　4個分局全淪陷

愛妻車禍亡…O型爸「找到好繼母」再婚　體檢結果他崩潰：女兒A型

快訊／指揮中心證實基隆增2人確診！與染疫員警職場相關　Ct值曝

快訊／基隆市警再傳「2小隊長」確診！4個分局淪陷　39警居家隔離

鋒面通過「傍晚→深夜」雨最大！明晨氣溫急墜剩16度　回暖時間曝

潛水正妹Amber狂露「流量密碼」辣翻大港開唱　連貓貓也懂摸！

麥當勞、小7「招牌一片黑」！近7000門市關燈1小時　罕見畫面曝光

霧季來了！「霧鎖金門」航班全取消　4000旅客受困

逛超商美食選擇障礙發作！老饕狂推「高CP值神物」：大勝餐廳

一言不合就砸奶昔！吵架占上風不等於贏　「溝通標靶」8招達到共識

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

同時跑開！測試毛孩會選誰　柴首次秒選爸...結局大逆轉

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

手電筒爺爺離世！享年96歲　孫女淚別：騎車載奶奶拍拖去

周曉涵忙到沒空看《華燈》怕被爆雷　「感情不著急」笑回男星示愛：有種現場告白

爺聽樓上傳怪聲！進房保護孫　離開3秒後天花板崩塌逃死劫

OMEGA X Swatch聯名開賣 101門市排隊實況

清寒少女騎單車出門遇死劫　有「閃避」仍被捲入聯結車

基隆警再增「2小隊長」確診　4個分局全淪陷

愛妻車禍亡…O型爸「找到好繼母」再婚　體檢結果他崩潰：女兒A型

快訊／指揮中心證實基隆增2人確診！與染疫員警職場相關　Ct值曝

快訊／基隆市警再傳「2小隊長」確診！4個分局淪陷　39警居家隔離

鋒面通過「傍晚→深夜」雨最大！明晨氣溫急墜剩16度　回暖時間曝

潛水正妹Amber狂露「流量密碼」辣翻大港開唱　連貓貓也懂摸！

麥當勞、小7「招牌一片黑」！近7000門市關燈1小時　罕見畫面曝光

霧季來了！「霧鎖金門」航班全取消　4000旅客受困

逛超商美食選擇障礙發作！老饕狂推「高CP值神物」：大勝餐廳

一言不合就砸奶昔！吵架占上風不等於贏　「溝通標靶」8招達到共識

劉在錫親口祝賀具俊曄！　喊話「韓綜重演與大S相逢」主角都選好了

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

罕見畫面曝！麥當勞、小7招牌一片黑

今晚雨最大！明晨氣溫急墜剩16度

運送等2週算快了！網曝「蝦皮店到店下單守則」

「16:59過60秒是幾點？」解答曝全場驚：不是5點

快訊／指揮中心證實基隆增2確診！

2確診者出入這間超商　急發540封簡訊

快訊／基隆市警再傳「2小隊長」確診！4個分局淪陷　39警居家隔離

愛妻車禍亡…O型爸再婚體檢結果崩潰

OMEGA聯名錶7900元！才過半天「蝦皮轉售曝光」

2個對獎App顯示槓龜！妹子驚「差點錯過500元」

雨彈整軍完畢！今天越晚雨勢越猛

超商美食哪款最強？老饕狂推高CP值神物

麥當勞薯條「logo顛倒」！麥胞笑曝真相

基隆警再增2小隊長確診　4分局淪陷

更多熱門

相關新聞

基隆宣布：即日起至4／1停止探病

基隆宣布：即日起至4／1停止探病

因應新冠肺炎疫情，基隆市長林右昌今（26日）下午5時透過視訊召開防疫會議，針對疫情做出最新指示，即日起至4月1日，基隆市長照及醫療機構「停止探病」；另外市府在市民廣場設社區篩檢站，明（26日）開始運作。

香港9成死者60歲以上　7成超過80歲

香港9成死者60歲以上　7成超過80歲

高市確診者足跡曝　曾至東港海鮮炭烤店聚餐

高市確診者足跡曝　曾至東港海鮮炭烤店聚餐

老師遭恐龍家長嗆「林右昌要叫我阿伯」　市府回應了

老師遭恐龍家長嗆「林右昌要叫我阿伯」　市府回應了

快訊／基隆卡拉OK群聚擴大！林右昌：小吃店停業3天

快訊／基隆卡拉OK群聚擴大！林右昌：小吃店停業3天

關鍵字：

基隆警察小隊長確診

讀者迴響

熱門新聞

眾量級爆分手首更新「全程滿滿尷尬」Andy片尾反常舉動震驚了

快訊／北市公布案22555足跡　逛遍信義區百貨全遭殃

罕見畫面曝！麥當勞、小7招牌一片黑

他臉長滿痘！醫靠近一聞飄「詭異尿騷味」

展榮突喊「我們結婚了」揭女方身份　網暴動：先恭喜再說

今晚雨最大！明晨氣溫急墜剩16度

運送等2週算快了！網曝「蝦皮店到店下單守則」

邱澤單身變已婚依舊當伴郎　高顏值伴郎伴娘團曝光

吳慷仁甜牽邵雨薇見習婚禮閃炸

金馬影帝赴歐機上中風　醫院警告：進去就出不來

展榮拋震撼彈宣布結婚後　親自回應曝原因：今年跟大家拼了！　

「16:59過60秒是幾點？」解答曝全場驚：不是5點

「大S女兒」陳詩慧21歲了！淡出螢光幕近況曝光

女大生「平躺有乳溝」被嗆假奶　醫師解答還公道

快訊／東航航班132人確認全部罹難

更多

最夯影音

更多
民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻

民眾推擠搶7900元聯名錶　百貨內「比賽跑」被罵翻
Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

Selina被「一碗香菜」打動哭了！　帶鮮肉男友見前夫「阿中露出姨母笑」

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

她勇抓眼鏡蛇舉高一陣混亂　愛犬緊跟想咬...母怕爆趕狗

同時跑開！測試毛孩會選誰　柴首次秒選爸...結局大逆轉

同時跑開！測試毛孩會選誰　柴首次秒選爸...結局大逆轉

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

吃迴轉壽司只花120元就超飽　男大生「狂吃2物」網：是狠人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面