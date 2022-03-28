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社會 社會焦點 保障人權

和碩前副總裁三峽登山失蹤！賓士座車尋獲　警消大雨中持續搜救

記者莊智勝／新北報導

和碩聯合科技前資深副總裁蔡進國(64歲)26日獨自駕車前往三峽滿月圓山區登山，不料卻就此失去音訊，警方獲報後在步道旁停車場尋獲蔡進國座車，但卻不見蔡男蹤影，焦急的女兒在臉書社團懸賞100萬元尋人；而擁有豐富山搜經驗的捷克「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）獲知後也加入搜救，並已動身前往三峽山區。

▲▼和碩前副總三峽登山失蹤！捷克「跑山獸」加入搜救。（圖／記者陳以昇翻攝、羅勃依婉提供）

▲和碩前副總裁蔡進國三峽登山失蹤，捷克「跑山獸」加入搜救。（圖／記者陳以昇翻攝、羅勃依婉提供）

初步了解，蔡進國平時就喜愛登山，15日即曾赴滿月圓山區攀登，26日再次獨自開車前往。當天蔡進國身穿淺藍色上衣、卡其色褲子、黑色背包外出，不料到了27日凌晨家人都未等到蔡男返家，於是急忙向台北市信義分局六張犁派出所報案求助。

警消獲報後前往滿月圓山區搜索，在步道旁停車場尋獲蔡進國車輛，經確認後手機定位最後出現位置確實就在滿月圓山區，因此搜救人員出動共27人、兵分3路展開搜索，但截至27日晚間6時30分都未有所獲；受到鋒面影響，北台灣降雨劇烈，且氣溫下滑，搜救隊考量安全暫停搜救，28日上午再動員40警消、8義消、2名林務局人員，已在到滿月圓停車場完成集結持續展開搜救。

蔡進國女兒擔憂父親安全，在臉書社團發布尋人啟事，並懸賞新台幣100萬元。有熱心網友得知蔡進國失聯消息後，聯繫有豐富山搜經驗的「跑山獸」羅培德；而羅培德也答應加入搜救，並立即動身從埔里北上，前往三峽展開搜救。

▼警方在步道旁停車場尋獲蔡進國的黑色賓士。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼和碩前副總蔡進國「三峽登山失蹤」！步道旁尋獲座車。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼和碩前副總蔡進國「三峽登山失蹤」！步道旁尋獲座車。（圖／記者陳以昇翻攝）

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