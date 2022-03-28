社子島「刮車怪客」竟無罪！判決理由曝　賓士車主怒：他手往前揮

▲台北社子島前年發生一起隨機刮車案件，羅男右手搖晃經過後，車輛當即被刮花，當事車主事後發現氣炸，怒報警提告。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者黃宥寧、林冠吟／台北報導

台北市社子島前年發生一起沿路隨機刮車案件，羅姓男子疑似持不明物體沿路刮花停放在路邊停車格的整排車輛，車主事後發現氣炸，怒報警處理。起初，羅男坦承犯案，遭檢方起訴後卻翻供否認犯行。不過士林地院審理後，認為羅男罪證不足，判其無罪。

社子島前年10月晚間發生一起隨機刮車毀損案件，羅姓男子疑似右手持不明物品，沿路刮花停放在路邊停車格的車輛，受害車輛中包括賓士。事後，車主取車看見小客車左前門被刮花，憤而報警處理。

警方事後調閱相關監視器畫面後鎖定羅姓男子，通知其到案說明。起初，羅男原坦承犯案，並願意賠償受害車主，惟雙方因對賠償金無共識，因而轉向司法訴訟。

▲羅男右手搖晃經過車輛。（圖／記者黃宥寧翻攝）



庭審時，羅男向法官辯稱，他當天並沒有拿東西刮傷賓士車，坦承犯行也只是因當時身心狀況不佳，不想煩惱事情，「想說花一點小錢就不用上法院」，且他原先以為他喝醉後犯案，但事後看影片卻發現他手上根本沒有拿任何東西等語。

而受害車主則主張，調閱監視器畫面後，發現羅男走過去時「手有往前揮」，一般人走路根本不會這樣，因此懷疑羅男刮花他的愛車。

士林地院勘驗相關證據後指出，監視器畫面僅拍到羅男行經受害車主車輛旁有「伸出右手左右搖晃」，但因天色昏暗與監視器角度受限，並無法辨識羅男手上是否有持不明物體損毀車輛的行為。

法官表示，儘管羅男起初有表達和解意願，但也無法證明就是羅男所為，僅能認為是羅男基於息事寧人之心態，不願紛爭擴大，因此無法作為對羅男不利之認定，因此判羅男無罪。