　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

社子島「刮車怪客」竟無罪！判決理由曝　賓士車主怒：他手往前揮

▲▼社子島刮車怪客。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲台北社子島前年發生一起隨機刮車案件，羅男右手搖晃經過後，車輛當即被刮花，當事車主事後發現氣炸，怒報警提告。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、林冠吟／台北報導

台北市社子島前年發生一起沿路隨機刮車案件，羅姓男子疑似持不明物體沿路刮花停放在路邊停車格的整排車輛，車主事後發現氣炸，怒報警處理。起初，羅男坦承犯案，遭檢方起訴後卻翻供否認犯行。不過士林地院審理後，認為羅男罪證不足，判其無罪。

社子島前年10月晚間發生一起隨機刮車毀損案件，羅姓男子疑似右手持不明物品，沿路刮花停放在路邊停車格的車輛，受害車輛中包括賓士。事後，車主取車看見小客車左前門被刮花，憤而報警處理。

警方事後調閱相關監視器畫面後鎖定羅姓男子，通知其到案說明。起初，羅男原坦承犯案，並願意賠償受害車主，惟雙方因對賠償金無共識，因而轉向司法訴訟。

▲▼社子島刮車怪客。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲羅男右手搖晃經過車輛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

庭審時，羅男向法官辯稱，他當天並沒有拿東西刮傷賓士車，坦承犯行也只是因當時身心狀況不佳，不想煩惱事情，「想說花一點小錢就不用上法院」，且他原先以為他喝醉後犯案，但事後看影片卻發現他手上根本沒有拿任何東西等語。

而受害車主則主張，調閱監視器畫面後，發現羅男走過去時「手有往前揮」，一般人走路根本不會這樣，因此懷疑羅男刮花他的愛車。

士林地院勘驗相關證據後指出，監視器畫面僅拍到羅男行經受害車主車輛旁有「伸出右手左右搖晃」，但因天色昏暗與監視器角度受限，並無法辨識羅男手上是否有持不明物體損毀車輛的行為。

法官表示，儘管羅男起初有表達和解意願，但也無法證明就是羅男所為，僅能認為是羅男基於息事寧人之心態，不願紛爭擴大，因此無法作為對羅男不利之認定，因此判羅男無罪。

ET快訊
快訊／威爾史密斯淚崩道歉！　親曝打人原因
包包掛護欄險害死2歲女童！　「背帶纏頸」插管搶命
高三女控爸多次亂倫「鋪墊防爆血」！　這原因逆判無罪
快訊／奧斯卡完整名單看這！　《樂動心旋律》奪最佳影片
竹野內豐「失聯2周」下落不明　電視台砸百萬懸賞金
快訊／奧斯卡影后出爐！　潔西卡雀絲坦獲獎
快訊／樹林科技廠確診+1！　全案累積23例
快訊／台東驗出10人陽性！　緊急送PCR採檢
快訊／北市疫情有變？　柯文哲將開記者會說明
威爾史密斯上台揍人　奧斯卡失控影片曝光
快訊／才剛揍完人！威爾史密斯奪奧斯卡影帝
上海人最後的倔強！　超市塞爆「1物卻沒人買」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

背包掛護欄險害死台中2歲女童　「帶子纏頸」救回心跳插管搶命

道路中斷！苗126縣道頭屋明德村路段　落石坍方預計3／29搶通

大馬歌手丘沁偉被起訴　男密友控「製作唱片+父喪應急」騙20萬

中研院前所長偷吃小23歲女助理　甜蜜出國「填公假詐領薪水」

獸父奪初夜「鋪墊防爆血」！高三女控多次亂倫　這原因逆判無罪

文大生殺人後還悠閒喝咖啡　因1件事從無期改關15年

開毒趴性侵傳播妹　惡男補刀「叫床聲音像小孩哭」下場出爐

夜店狂歡遭友人帶回性侵！女IG限動「我要把昨天的事情全忘了」

社子島「刮車怪客」竟無罪！判決理由曝　賓士車主怒：他手往前揮

未打3劑直衝海派狂歡！妹仔打扮有夠銷魂　台中一夜開鍘6酒客

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

許效舜虧澎恰恰「祕密帳戶、遭債主討錢」　八弟還原《華燈》寶寶踢館⋯被虧要祭改XD

保時捷駕駛圖方便「下車不熄火」　見愛車被偷急求援...警10hrs找回

日本體操選手公園PK小學生！　他單槓連秀10招帥落地：贏了

破200例！本土創今年新高+83　陳時中：八大行業需打第三劑

劉在錫親口祝賀具俊曄閃婚大S！　哈哈想重演浪漫故事：我來演他

背包掛護欄險害死台中2歲女童　「帶子纏頸」救回心跳插管搶命

道路中斷！苗126縣道頭屋明德村路段　落石坍方預計3／29搶通

大馬歌手丘沁偉被起訴　男密友控「製作唱片+父喪應急」騙20萬

中研院前所長偷吃小23歲女助理　甜蜜出國「填公假詐領薪水」

獸父奪初夜「鋪墊防爆血」！高三女控多次亂倫　這原因逆判無罪

文大生殺人後還悠閒喝咖啡　因1件事從無期改關15年

開毒趴性侵傳播妹　惡男補刀「叫床聲音像小孩哭」下場出爐

夜店狂歡遭友人帶回性侵！女IG限動「我要把昨天的事情全忘了」

社子島「刮車怪客」竟無罪！判決理由曝　賓士車主怒：他手往前揮

未打3劑直衝海派狂歡！妹仔打扮有夠銷魂　台中一夜開鍘6酒客

朱澤民：今年經濟成長率可能下修　保4應沒問題

「菸齡52年的老菸槍」陳時中宣布要戒菸！直喊「下定決心真的很難」

威爾史密斯奪影帝：為家人而戰！　淚崩道歉奧斯卡「希望還會邀我來」

點好市多熱門美食！拿到手一驚「縮水了？」爆共鳴：寧願漲價

標籤稱「產地台灣」！Jasons超市3件日本水果標示不實　遭北市罰6萬

奧斯卡／紅毯女星分兩派：妮可基嫚優雅盤髮VS潔西卡艾芭自然散髮

上海「鴛鴦鍋封控」挨轟　陸網罵「精準防疫」失敗：死鴨子嘴硬

六都青年買房比例全下降　專家指：高學歷「幫倒忙」

全身長滿多發性脂肪瘤影　40歲男開刀除去近30年心頭患

台積電vs0050　十年報酬率護國神山高達969%

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

快訊／國道1號事故！北上埔鹽系統「紫爆」

2刑警成破口　基隆警局深表遺憾

即／台中2歲女童脖子遭線纏繞　無生命跡象送醫搶救

和碩前副總失蹤！跑山獸答應幫搜救

即／前和碩副總登山失蹤！女兒懸賞100萬急尋人

女國道路肩逆向走　駕駛嚇急剎車

房東催租成袋屍　文化男大生拿啞鈴砸死

和碩前副總裁三峽登山失蹤　賓士座車尋窗

嘉義谷王麵筋大廠大起　500平方米倉庫全燒毀

即／高雄「愛河之心」驚見浮屍

台鐵旅客中壢車站跳軌　卡車底送醫不治

搶銀行高雄男「純如白紙」　破案關鍵曝

台鐵中壢車站傳旅客墜軌！雙向誤點

大園工業區染整廠凌晨大火！1移工受困獲救

更多熱門

相關新聞

和碩前副總裁三峽登山失蹤　賓士座車尋窗

和碩前副總裁三峽登山失蹤　賓士座車尋窗

和碩聯合科技前資深副總裁蔡進國(64歲)26日獨自駕車前往三峽滿月圓山區登山，不料卻就此失去音訊，警方獲報後在步道旁停車場尋獲蔡進國座車，但卻不見蔡男蹤影，焦急的女兒在臉書社團懸賞100萬元尋人；而擁有豐富山搜經驗的捷克「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）獲知後也加入搜救，並已動身前往三峽山區。

快訊／基隆市警局再+2！採檢952人結果出爐

快訊／基隆市警局再+2！採檢952人結果出爐

快訊／基隆疫情連環爆！海洋大學「1師1生」確診

快訊／基隆疫情連環爆！海洋大學「1師1生」確診

警政署調動警力協助基隆　沒有治安空窗期

警政署調動警力協助基隆　沒有治安空窗期

二信高中3千師生採檢　1原因先放人

二信高中3千師生採檢　1原因先放人

關鍵字：

基隆刮車毀損賓士無罪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／威爾史密斯衝上台揍人！

「最慘空難」機頭掉了乘客繼續往上衝

76歲翁揪人妻一夜3次！錢包少錢狠刺7刀

本土+83分布「6條線」　前台大醫最擔心這縣市

安卓導航、投資App藏木馬　後台偷你錢

金曲歌后公開出櫃了！　大方認「我是雙性戀」

快訊／國道1號事故！北上埔鹽系統「紫爆」

第94屆奧斯卡完整得獎名單

威爾史密斯衝上台揍人失控影片曝

12歲女遭性侵產嬰　DNA揭悲劇真相

快儲水！高雄28日起「3區停水」

快訊／11縣市大雨　大片對流移入狂閃電　

2刑警成破口　基隆警局深表遺憾

龜速行駛害「雪隧塞車」　網見車牌秒認身分

快訊／1圖看「好大雨勢」　民眾驚：像颱風

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」

吳慷仁「甜牽邵雨薇」見習婚禮　邱澤「已婚伴郎」..新郎「不Care沖喜」
肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

肖戰「拔楊紫雙眼皮貼」：有膠帶(?)　「大直男+醫生職業病」..牽手也碎念

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

47歲男粉娶回「20歲女偶像」　每周飛越500Km到場看她表演

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

曹雅雯認「我是雙性戀」公開出櫃！　 笑自己大爆料：喜歡就喜歡嘛

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

台積電騎士等紅燈秀舞技！　街頭練帥氣電流網喊被耽誤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面