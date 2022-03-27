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防堵疫情再次席捲　安平警八大行業臨檢稽查違規28件送裁罰

▲台南市警四分局26日深夜10時起，針對轄內特種營業場所實施擴大臨檢，查詢過濾有無未依規定居家檢疫或隔離對象，防堵疫情缺口，給民眾一個安全消費空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局26日深夜10時起，針對轄內特種營業場所實施擴大臨檢，查詢過濾有無未依規定居家檢疫或隔離對象，防堵疫情缺口，給民眾一個安全消費空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於近期全國群聚感染頻傳，為避免疫情再次升溫，台南市警四分局26日深夜10時起，奉台南市政府及警政署通令指示，針對轄內特種營業場所實施擴大臨檢，核對「實聯制」以及施打疫施打落實與否逐一查核，並以M-Police查詢過濾有無未依規定居家檢疫或隔離對象，防堵疫情缺口，給民眾一個安全消費空間。

▲台南市警四分局26日深夜10時起，針對轄內特種營業場所實施擴大臨檢，查詢過濾有無未依規定居家檢疫或隔離對象，防堵疫情缺口，給民眾一個安全消費空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警四分局除針對駐地、勤務車輛及裝備加強實施清消，並嚴格控管勤務處所相關人員進出，落實實聯制管制，並要求各外勤單位即日起規劃協助轄區特種行業實施臨檢，以落實防疫『實聯制』，嚴防防疫破口。

▲台南市警四分局26日深夜10時起，針對轄內特種營業場所實施擴大臨檢，查詢過濾有無未依規定居家檢疫或隔離對象，防堵疫情缺口，給民眾一個安全消費空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局統計，26日勤務共計臨檢轄內列管場所4家，其中查獲2間業者未依規定落實實施「實聯制」6件、從業人員未完整接種2劑疫苗22件。四分局長王子雄表示，因應疫情有升溫跡象，四分局將加強協助落實防（檢）疫工作，針對特定處所進行臨檢及實聯制稽查時，若發現消費者未依規定登記實聯制登記表及違反相關規定者，將違規事證函送衛生局辦理裁罰。

▲台南市警四分局26日深夜10時起，針對轄內特種營業場所實施擴大臨檢，查詢過濾有無未依規定居家檢疫或隔離對象，防堵疫情缺口，給民眾一個安全消費空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局警方會將持續透過各種勤務作為將違規者揪出，交主管機關從重裁罰，全力堵住疫情破口。

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