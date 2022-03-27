再也受不了！一群人喊開放「見+83又嚇壞」　網求共存：別清零

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布，國內新增83例本土個案，另新增120例境外，而這也是近期來首見一天確診病例破200例。消息一出引發譁然，就有人很緊張，希望疫情不要擴大，不過，不少網友都很納悶，「整天喊開放，現在確診又要開始酸了」、「解封啦X」、「怕的自己反鎖在家。」

有網友在PTT的Gossiping板上發文，貼出今日的疫情資訊，「本土83例，境外120～～～落地88、檢疫32」，直呼「天佑台灣～～希望這波案例盡快穩定下來，不要擴大傳染」。就有人也驚呆，「什麼情形」、「應該都是輕症或無症狀」、「恐怖喔！大家小心」、「我剛剛還以為我看錯數字」、「大家要小心，一發不可收拾了！」

不過，不少鄉民再也受不了，「早就看開了，沒差」、「真的可以順勢慢慢開放了」、「+83就不要強求清零了吧？開放吧」、「共存了啦！煩死了」、「趕快開放啦X」、「解封了啦～還想清零」、「共存了啦！X的回復生活ok」、「笑死，上一篇喊共存，這邊又一群酸炸掉」、「再喊清零根本不切實際。」

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臉書上的網友們也紛紛熱議，「走在路上，看到很多人都已經不戴口罩了」、「終於要回歸正常生活了」、「共存的結果啊，不意外」、「已無感，本來就該試著與病毒共存」、「每天在電視報如何做好防疫的廣告可以撤了」、「意料中的事。」

▲不少人很擔心新一波疫情，但也有網友再也受不了，直呼要共存。（圖／記者林悅翻攝）