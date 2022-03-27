前往八大行業消費　先提供接種三劑疫苗證明！

▲台南市衛生局指出，進入八大行業的顧客，應提供接種3劑COVID-19疫苗證明，並落實實聯制；若出現呼吸道症狀或發燒者，均不得進入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為避免國內COVID-19疫情持續擴大，中央疫情指揮中心27日公布特定娛樂場所的疫情防治作為，提醒市民及相關場所從業人員務必遵守並落實個人防疫措施，消費先提供接種三劑疫苗證明！

台南市衛生局指出，進入歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）的顧客，應提供接種3劑COVID-19疫苗證明，並落實實聯制；若出現呼吸道症狀或發燒者，均不得進入。

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前述場所所有工作人員、從業人員（含流動工作人士）皆應接種2劑COVID-19 疫苗且滿14天，若已接種2劑且滿12週者，應接種第3劑，否則不得提供服務。

全國上述工作人員、從業人員（含流動工作人士）即日起至4月30日須每週進行一次快篩，陰性者始得提供服務；並盤點相關從業人員（含服務人員、櫃檯人員、清潔人員、行政人員及流動工作人士），造冊後訂定健康監測計畫及有異常狀況時之追蹤處理機制。

黃偉哲市長呼籲市民，應儘量避免出入人潮擁擠及易接觸不特定人士的場所、勤洗手、戴口罩，完整接種COVID-19疫苗及追加劑。