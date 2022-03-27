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竹北遠百停留1小時！　大潭電廠工程52確診23處足跡曝

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府衛生局昨日獲報，承攬桃園大潭電廠工程的中華工程公司，派駐電廠施工的泰國籍移工，居家抗原快篩為陽性，其員工宿舍位於新豐鄉，每日搭乘交通車往返新豐與桃園，昨晚衛生局即協調醫護人員緊急至移工宿舍PCR採檢，採檢結果共52人陽性，其中5位本國籍(4例屬新竹縣，1例屬他縣市)，47位泰國籍移工，目前協調分送醫院或集中檢疫所，同步進行疫調，匡列居家隔離25位，今天盡速針對宿舍等地消毒，並於新豐、竹北設置社區篩檢站。

▲大潭電廠47名+5確診　竹北遠百、火鍋、超商…23足跡曝。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲派駐桃園大潭電廠施工的52名泰國籍移工陽性確診，今天衛生局針對宿舍等地消毒，並於新豐、竹北設置社區篩檢站。（圖／記者陳凱力翻攝）

竹縣衛生局今(27日) 上午會同交通旅遊處、勞工處舉行緊急跨局處防疫應變會議。衛生局局長殷東成指出，新竹縣衛生局26日晚間7點接獲中華工程公司泰籍移工宿舍管理員通報，位在新豐鄉的宿舍因有數名泰籍移工出現感冒症狀，該公司昨下午56名移工做居家抗原快篩，篩檢結果有44名陽性，12名陰性。

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▲大潭電廠47名+5確診　竹北遠百、火鍋、超商…23足跡曝。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼衛生局公布其中23處足跡。

▲大潭電廠47名+5確診　竹北遠百、火鍋、超商…23足跡曝。（圖／記者陳凱力翻攝）

衛生局獲報後隨即在30分鐘內協調大安醫院醫護人員於進駐宿舍PCR採檢，共採檢68位宿舍員工，篩檢結果為50名陽性(泰國籍47人、本國籍3人)，CT值落在11.4-29.6之間，並擴大匡列採檢，增加本國籍2名為非住宿員工(Ct值11)及其同住女友(Ct值18)，共52名陽性，衛生局持續擴大匡列採檢中。

今日(27日) 採檢結果為52人陽性，其中5位是本國籍，47位為泰國籍移工，目前感染來源疫調釐清中，並由環保局針對宿舍區域和周遭環境消毒。

殷東成指出，初步了解這些泰國籍移工平時施作「大潭電廠7、8號機抽水機房暨進出水暗渠等新建工程」相關工作，白天在大潭電廠工區施工，下班就回新豐鄉宿舍，每日搭乘交通車往返新豐鄉與桃園市觀音區，衛生局持續疫調中，目前公布確診者最新疫調3月20日至26日期間，足跡主要位於竹北市、新豐鄉的商店、超商、藥局等處，請曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速佩戴醫用口罩就醫，並通報1922或03-5511287。

另外，為有效防堵疫情，縣府也將在今27日安排在新豐鄉重興社區活動中心與紅毛港池和宮池府王爺廟、竹北市台大生醫外設置社區篩檢站，28日再安排紅毛港池和宮池府王爺廟社區篩檢站，提供與確診者足跡重疊民眾免費篩檢。

交旅處表示，接獲通知後，交旅處立即緊急啟動防疫巴士，協助載運衛生局確診案例。勞工處表示，加強檢視該移工宿舍確實落實勞工部防疫措施指引，並加強移工防疫及預防感染擴大。

▲竹北遠百停留1小時！　衛生局公布大潭電廠52確診23足跡。（圖／記者陳凱力翻攝）

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