前台大醫見+83揭「1指令才是重點」！再強調：23％快去打疫苗

▲林氏璧再次強調，請身邊一劑都沒打的75歲以上老人家快打疫苗防重症。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增83例本土個案、120例境外，是近期首見一天確診病例破200例的一次。前台大感染科醫師林氏璧就直呼毫不意外，前陣子接近清零才讓他意外，因為解封是3月以來的大方向，社區會有案例是意料中，「重點一直是是否能即時匡列控制，讓案例（特別是重症和死亡）可以壓在承受範圍內。」

林氏璧稍早在臉書發文，「看來我下週又要忙起來了。」說他這週在看案例的時候，大概新增十多例，就已經被形容為「暴增」，讓他不禁冒出OS，「那韓國一天60萬是慧星撞地球了嗎？上百例再叫我吧！」接著說，「好啦！今天本土83例了。而境外移入近期其實都在百例左右，相信移入的狀況已經一陣子了。」

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不過，林氏璧又更新貼文表示，對於這樣的發展，他並不意外，「你會意外嗎？我毫不意外。其實，前陣子接近清零才讓我意外。」畢竟3月以來，大方向本來就是解封，當入境檢疫天數縮減到10天，社區會有案例本就在意料中，重點一直都是「是否能即時匡列控制，讓案例（特別是重症和死亡）可以壓在承受範圍內。」

另外，因為看到指揮中心被問到「台灣會不會變成香港？」他則是再度強調1件事的重要性，「不想成為香港，就請身邊那23％連一劑都沒打的75歲以上老人家快打疫苗防重症吧！講到口水都流乾了啦！」最後直呼，「這次的多點開花，能不能通過考驗？讓我們繼續看下去……（待續）。」