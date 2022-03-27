他預言「清零機率」：哪國整天報感冒人數　怒喊：我要解封

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情多點爆發！國內今新增83例本土個案、120例境外。對此，不少網友針對國內防疫政策到底該緊縮或放寬，全吵翻天；有網友就爆氣吶喊「我要解封、給我自由」，認為現階段根本不可能清零，直言「有哪個國家整天報導今日感冒人數？」

本土疫情連環爆，近日包括嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚等，而今日又爆出桃園大潭電廠52名移工群聚，其中包含泰國籍和台灣籍。而基隆警察相關群聚也一口氣增加19例，其中6例是警察、5例是小吃店從業人員，還有4例是顧客和顧客家屬。

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▲本土疫情再起，今一口新增83例本土確診個案 。（圖／達志影像／美聯社）

對此，有網友在PTT八卦板以「我要解封、還我自由」為題指出，「疫苗打了沒？打了，口罩戴了沒？戴了，配合分流、減少聚會做了沒，也都做了，人民能配合的事情全都做了，整整兩年，整天幻想清零，今天直接+83，那這83人死了嗎？」

原PO認為，目前感染新冠病毒後「不是輕症就是無症狀，難道要永無止盡的限制自由到什麼時候？不可能清0、不可能清0、不可能清0」，只要不是嚴重到確診者立刻死亡，有必要用國家級的程度限制人民自由？這個病毒在疫苗普及的情況下已經跟流感差不多，「有哪個國家整天報導今日感冒人數的嗎？」

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛回應，「我也覺得賭爛，整天戴口罩三小」、「台灣有台灣的玩法，不接受就離開」、「去坐個捷運就知道現實根本沒人在慌」、「就一群恐慌仔沒辦法」、「完全認同，把時間拿去防止酒駕比較有意義」、「真的認同，台灣是該朝這方向努力」、「同意，早就踰越了政府的權力範圍」、「政府如果用這力氣防制酒駕，台灣交通絕對比現在安全」。