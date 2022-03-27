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29隻擄鴿重獲自由　玩家曝「肉票」身價：3階段贖金超可怕

▲29隻擄鴿重獲自由　玩家曝「肉票」身價：3階段贖金超可怕。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣新埔分局日前破獲一起違法擄鴿。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新埔分局日前接獲一起「捕鴿」檢舉，有民眾發現，位於水坑子段山區有不明人士架設鳥網不法捕鴿，警方跟監埋伏多日，終於在25日上午抓個現行，成功救出29隻「肉票」，同時將捕鴿大盜移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，日前接獲民眾檢舉，發現一名形跡可疑的男子獨自在水坑子段山區架捨鳥網疑似違法捕鴿，警方到附近勘查，確認位置後守株待兔，守候多日，終於在25日上午見到一名男子手握鐮刀、身上揹著鳥網緩緩走向陷阱區，為確保抓賊抓贓，避免打草驚蛇，警方摒氣凝神等到男子動手收割鳥網時才一舉逮捕，成功救出29隻「擄鴿」，並將男子以竊盜罪嫌移送。

▲29隻擄鴿重獲自由　玩家曝「肉票」身價：3階段贖金超可怕。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲玩家說，越到賽季肉票的贖金越高，惡劣擄鴿人根本無本生意，空手套白狼。

4月正值賽鴿季，據不願具名的賽鴿玩家表示，擄鴿集團經常在山區架設獵網空手套白狼，肉票則隨著賽程越近贖金越高，若是賽前40天，一隻「擄鴿」贖金約在3000至5000元，40天至10天約在1萬至3萬元，賽前10天，單鴿贖金就可喊到3萬以上，由於賽程分好幾階段，擄鴿人甚至到比賽期都還在架網擄鴿，就是相準玩家捨不掉訓練多時的心血，趁火打劫，非常惡劣。

警方也提醒，擄鴿是非法竊盜行為，若有勒索行為更是罪加一等，同時呼籲養鴿玩家，單純興趣賽鴿無妨，若是涉及賭博等博弈也同樣有違法行為，將依法究辦。

▲29隻擄鴿重獲自由　玩家曝「肉票」身價：3階段贖金超可怕。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方等到男子進行收網時才一舉人贓俱獲，將男子以竊盜罪嫌移送偵辦。

目前這29隻擄鴿失主尚未出現認領，單憑鴿腳上的腳圈也無法確認失主身分，29隻擄鴿在警局裡無法安置，目前警方只能先請民間養鴿協會代為安置、等待主人上門或是尋求新的收養人。

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