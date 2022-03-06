國3連環撞死者「不聽女友勸」　返車拿手機…下秒慘遭2車撞飛亡

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府消防局6日凌晨接獲通報，國道3號南下126公里苗栗縣後龍鎮路段發生追撞車禍，一名男性因衝擊力道過大噴出車外，倒在內側車道當場死亡。整起事故共釀成1死3傷，其中嚴重變形的2部轎車還垂掛在中央分隔帶上，事故現場一片狼籍，車體碎片、死者遺體，觸目驚心，國道也半封閉管制了2小時才恢復通車。

苗栗縣消防局凌晨12時許接獲報案，國道3號南下126公里、後龍高架橋路段，發生數部轎車追撞事故。人員抵達現場時，31歲的蔡姓男駕駛已經死亡，另有1女2男受傷，分別醫院急救。

▲國3苗栗路段今日凌晨發生一起重大死亡車禍。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲現場一片狼藉，追撞的車輛幾乎扭曲變形成一團廢鐵。



受傷的55歲汪姓駕駛表示，自己開著半年前買的二手車準備回台中大甲，車禍前突然覺得引擎溫度升高，遂慢慢往外側車道減速切換，還沒換完就被後方撞上，連人帶車噴上中央分隔帶上。

後方追撞汪轎車的蔡姓駕駛(死者)自己也翻車，蔡男自己又被後方2台車連續撞上，墜落車道、當場不治。

據了解，與死者同車的還有女友，她說車禍瞬間一陣天旋地轉，下車後男友堅持再返回車上拿手機，她反對阻止「不要撿了，太危險啦！」但男友不聽勸，沒有多久，就遭後方2台車連續撞上，當場慘死。

▲▼駕駛抱怨，車道上全無路燈，等到看到的時候已經來不及煞車撞上。

最後一輛由沈姓女駕駛的白色轎車則因行經事故地點，因沒有路燈，一片漆黑，視線不良又反應不及撞上。

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