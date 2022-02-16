刑事局破北部最大鴿會洗錢　1年金流22億！下注方式曝光

▲刑事局破獲北部最大鴿會洗錢，逮捕10名嫌犯，該賽會1年金流逾22億元。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

北部最大賽鴿協會新順利分會每年利用冬季進行賽鴿比賽，參賽者逾300人，鴿數在1萬2千隻至1萬4千隻之間，每注金額500元至數千元不等，刑事局中部打擊中心上月兵分多路查獲陳男等10名嫌犯，據統計，該分會從2019年9月至2020年9月，短短1年投注金額就超過22億元，全案經偵詢後，依違反賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，解送新北地檢署偵辦。

刑事局偵六大隊第五隊日前接獲洗錢情資，許姓及李姓男子銀行帳號內有大筆可疑金流交易，經抽絲剝繭發現，相關出入金流涉及北部賽鴿協會新順利分會，該鴿會將收受款項轉成有價證券，意圖隱匿不法金流。

賽鴿比賽下注方式分為「單隻組、雙隻組、參隻組、肆隻組、伍隻組、陸隻組」等，每注金額500元至數千元不等，包括刑事局、台北市刑大、中正第一分局、台中市刑大，去年12月和今年1月持搜索票前往新北市三重區、蘆洲區、八里區、台北市北投區等處，以及在金融機構所租用17處保險箱同步查緝，查扣手機7支、現金2886萬多元、匯款單、存摺、插組紀錄表、筆記便條、新順利分會110年度冬季賽程表、開破無比組友誼賽參加表、暗組表、插組明細表清單資料等證物，並拘提會長陳嫌等人到案說明。

專案小組在偵辦期間，發現陳姓主嫌獲報鴿會幹部遭警方查緝時，旋即將收受賭資進行移轉，購買有價證券，意圖規避查扣，惟經警方鍥而不捨，迅速清查金錢移轉去向，順利查扣不法金流2800多萬元。

警方呼籲，賭博易衍生社會暴力案件或因沉迷傾家蕩產，將持續強力掃蕩，全面杜絕有心人士經營非法簽賭行為。