放飛賽鴿海上訓練...3嫌設攔截網伏擊　後車箱救出「肉票」

記者邱中岳／台北報導

保七總隊陽明山分隊警員在陽明山區查獲不法分子，利用鳥網捕捉賽鴿，當場查獲3名嫌犯以及起獲捕鳥網，並在嫌犯座車後車箱順利救出「肉票」，嫌犯表示，算準當天下雨鴿子會停留小油坑山區躲雨，所以才設下鳥網攔截，但沒想到才抓一隻就被警方查獲。

警方調查，冬季賽鴿即將進行，許多鴿主對鴿子進行海訓，以船隻將鴿子載到基隆外海50至60公里處放飛，一路上都沒有休息點，3名男子看準2日下午陽明山上下雨，認定鴿子會跑到小油坑上避雨休息，隨即前往山區架設捕鴿網攔截。

▲3名嫌犯在陽明山設攔捕網，劫持躲雨賽鴿警方順利查獲，並起獲攔截鴿子的網子。（圖／記者邱中岳翻攝）

嫌犯當場攔截1隻賽鴿，保七總動第四大隊陽明山分隊與陽明山國家公園巡山員發現，立刻上前將人逮捕，也順利從後車箱救出「肉票」鴿子，但因嫌犯尚未向飼主要求贖金，恐嚇罪不處罰預備犯，所以依照竊盜罪嫌將3人送辦。

警方研判，3人半路攔捕賽鴿，再透過腳環上的電話聯繫飼主，並依照賽鴿的身價要求飼主支付贖金，所幸警方及時攔截，並通知飼主將鴿子帶回，飼主領回鴿子時相當低調，僅表示鴿子身價僅數千元至萬元，不願意向警方說明賽鴿身價。

▲3名嫌犯攔捕到賽鴿之後，裝進後車廂，警方當場查獲救出肉票。（圖／記者邱中岳翻攝）

保七總隊第四大隊副大隊長邱盛煥表示，在國家公園範圍內架設鳥網獵捕鳥類均屬違法行為，同時也會破壞國家公園自然生態環境，依野生動物保育法第19條規定，未經許可擅自設置網具、陷阱、獸鋏或其他獵具，主管機關得逕予拆除並銷毀。

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