2021年冬季賽鴿開鑼　屏縣警派員約制避免防疫破口

▲屏東縣警局到各賽鴿會進行防疫宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2021年冬季賽鴿今(24)日起到11月5日進行，屏東縣政府警察局所屬警分局除事前派員宣導外，並於今天起每週五收賽鴿日派員到各賽鴿協會勸導約制，遵守防疫規定，避免出現防疲破口。

中央流行疫情指揮中心宣布，最新全國疫情警戒自9月21日至10月4日仍維持第二級，縣長潘孟安提醒防疫工作仍不可掉以輕心。

縣警局表示，今年冬季賽鴿活動自9月24日起至11月5日止為期7週，轄內計有9處賽鴿協會將於9月24日起舉行收賽鴿、放飛比賽活動，為避免賽鴿活動產生防疫破口，造成群聚防疫問題，由各分局副分局長率偵查隊長及所長事前聯繫勸導鴿會負責人務必遵守防疫二級警戒相關集會規定，並於9月24日起每週五收賽鴿日派員至賽鴿協會現場實施勸導約制，確實要求賽鴿活動遵守實聯制、戴口罩、保持社交距離、避免室內80人以上、室外300人以上之防疫規定。

縣警局長劉印宮表示，防疫二級警戒期間籲請民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或聚會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。