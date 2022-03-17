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娃娃機老闆呆了！UP戳戳樂竟涉及「賭博」　警：這2點踩線

▲娃娃機老闆呆了！UP戳戳樂竟涉及「賭博」　警：這2點踩雷。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲業者在娃娃機上放置戳戳樂，沒想到卻被認定涉及賭博罪嫌。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣警局日前接獲舉報，位於一處「選物販賣機店」擺設賭博機台，警方蒐證後，認定店內娃娃機台以夾泡麵(籌碼)換取抽獎的方式恐涉及賭博情事，加上該店位於學區周遭，因此前往查扣機台、證物，通知相關負責人到案說明，全案將依違反電子遊戲場業管理條例、賭博罪等案移請新竹地檢署偵辦。

警方表示，這家「選物販賣機」是將泡麵置於娃娃機台內提供投幣客人夾取，夾到的「泡麵」即可將照片上傳到指定Line群組換取「戳戳樂」1次，而獎品內容則有公仔、遙控車等獎項。

店內負責人被傳喚後一頭霧水，不明白自己為何涉及賭博罪嫌。警方表示，該娃娃機以夾泡麵(籌碼)抽獎的模式看似與一般遊樂場、娃娃機夾盲盒類似，但據負責人表示，獎項的公仔、遙控車價值約在500~1000多不等，與機台外保夾金額350元明顯不符，顯然有促使民眾以小博大的作法。

▲娃娃機老闆呆了！UP戳戳樂竟涉及「賭博」　警：這2點踩雷。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方認為，娃娃機以夾取籌碼換抽抽樂的方式，有涉及以小博大的賭博情事。

且縣府產發處亦認定，該「選物販賣店」設置在學區內，確實違反電子遊戲場業管條例所規範，因此警方蒐證後，立即前往查扣機台IC板1片、戳戳洞及兌獎彩券1組。全案將依違反電子遊戲場業管理條例、賭博罪等案移請新竹地檢署偵辦。

警方呼籲，現今各類選物販賣機遍布大街小巷，但卻有不肖業者掛羊頭賣狗肉，變造原有遊戲方式成為了賭博電玩機台，易使人誤入賭博深淵，警方將加強取締，以維護社會治安及善良風俗。

▲娃娃機老闆呆了！UP戳戳樂竟涉及「賭博」　警：這2點踩雷。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼娃娃機店負責人被傳喚後也傻眼，不明白自己為何涉及賭博罪嫌。

▲娃娃機老闆呆了！UP戳戳樂竟涉及「賭博」　警：這2點踩雷。（圖／記者陳凱力翻攝）

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