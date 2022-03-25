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傷亡慘重！　CNN：普丁正在輸掉烏克蘭戰爭

▲▼俄羅斯總統普丁3月1日會面聖彼得堡市長別格洛夫（Alexander Beglov）。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯總統普丁會輸掉烏克蘭戰爭？（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯跟烏克蘭的戰爭剛滿一個月，目前誰將贏得最後勝利仍混沌不明。俄方聲稱已完全佔領烏東重要大城馬里烏波爾，但烏方也聲稱已在多處地方展開絕地大反攻。

美國「有線電視新聞網」(CNN)的國家安全分析師、同時也是亞利桑那州立大學客座教授的彼得柏根(Peter Bergen)，25日在CNN發表文章表示，俄羅斯正在輸掉這場戰爭。以下是他的看法：

俄羅斯並未正逐漸贏得烏克蘭戰爭。相反的，他們甚至可能會輸掉。對於俄羅斯領導人普丁來說，這當然並非好事。作為冷戰時代的老兵和熟悉俄羅斯歷史的人，他當然心裡很清楚。

▲▼俄軍具精準打擊能力的飛彈即將耗盡，圖為烏克蘭士兵在基輔郊區手持反坦克武器。（圖／達志影像／美聯社）

俄軍具精準打擊能力的飛彈即將耗盡，圖為烏克蘭士兵在基輔郊區手持反坦克武器。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯(前蘇聯)上一次戰敗是在1980年代的阿富汗戰爭。1979年蘇軍入侵該國後，迅速取得勝利。儘管面臨著全國性的反抗，但因為俄羅斯完全掌握了制空權，阿富汗反抗軍有志難伸。

跟今天美國總統統拜登面臨的困境遙相呼應的是：當時的美國總統雷根擔心一旦介入，可能會跟蘇聯爆發核戰，因此最初不願提供防空武器給阿富汗反抗軍。但是到了1986年，雷根政府終於改變心意，中情局(CIA)提供大批刺針飛彈用來武裝阿富汗反抗軍，終結了蘇聯的空中優勢，並且在戰場上重創蘇軍，造成對方在軍力上的重大損失。

意識到他們正在輸掉這場戰爭，蘇聯終於在1989年2月從阿富汗撤軍，並建立了一個親蘇的傀儡政權。3年後蘇聯解體，這個傀儡政權也隨之垮台。

在持續9年多的阿富汗戰爭期間，蘇聯官方公布的陣亡人數約為1.5萬名士兵。因此，根據北約高級官員向CNN提供的估計數據，俄軍在短短一個月內在烏克蘭可能已經折損多達1.5萬名士兵，以此推估俄羅斯會輸掉這場戰爭，是非常有說服力的。

當蘇聯軍隊於1989年離開阿富汗時，當時在不同程度上仍被蘇聯枷鎖著的東歐國家和人民，已經注意到了這一點：如果讓人害怕的蘇聯軍隊無法擊敗鄰國阿富汗的游擊隊，那它對控制東德、匈牙利和波蘭的能力又能有多強？

▲▼奧爾斯克號（Orsk）起火，2艘登陸艦立即開離港口。（圖／烏克蘭海軍）

俄艦「奧爾斯克號」起火，2艘登陸艦立即開離港口。（圖／烏克蘭海軍）

在阿富汗戰敗，敲響了蘇聯瓦解的末日警鐘。幾個月後柏林圍牆倒塌，東德向西方開放，這些都不是偶然發生的。柏林圍牆倒塌可說是普丁早前生涯中的關鍵事件。他當時是被派駐在東德的KGB軍官。當普丁向軍方上級請示該怎麼做時。他被告知：「莫斯科保持沉默」。從那時起，普丁一直努力試圖反轉「莫斯科的沉默」，目標是盡可能的恢復俄羅斯昔日的榮光。

正如蘇聯因為阿富汗戰爭的失敗而毀滅一樣，沙俄時期羅曼諾夫王朝同樣因為在20世紀初的軍事失敗而覆滅，結束了羅曼諾夫對俄羅斯長達300年的統治。由於沙皇尼古拉二世的軟弱無能，俄軍在1905年的日俄戰爭中以慘敗收場，是近代亞洲大國首度擊敗歐洲大國。它更促使了俄羅斯在第一次世界大戰遭遇重挫，最後導致尼古拉二世在1917年被推翻、蘇聯崛起。

相比之下，史達林在二戰時儘管付出超過2500萬人犧牲的慘重代價，卻仍然贏得最後勝利，在俄羅斯被稱為「偉大的衛國戰爭」。這場勝利讓史達林繼續安穩的當一名兇殘的獨裁者。本月稍早時，《經濟學人》雜誌宣稱「俄羅斯正走向史達林化」，這無疑是普丁的目標。但如果他在烏克蘭戰敗，那就很難說了。而就算他最後動用了核武，他還是會輸掉這場戰爭。

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