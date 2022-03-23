札哈羅娃：烏克蘭並非自主談判，總是遵照美國指示

▲俄羅斯外交部發言人札哈羅娃。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

俄羅斯外交部發言人札哈羅娃(Maria Zakharova)23日接受俄羅斯「衛星通訊社」訪問時表示，烏克蘭代表從未曾按照自己的想法在進行談判，而是遵照美國的指示，因此俄、烏之間的對話進行十分困難。

在評價莫斯科跟基輔的談判時，札哈羅娃表示，烏克蘭「總是有美國在背後指導」，美國透過基輔傳達自己的利益。她說：「當他們只是假裝代表自己的立場和人民，實際上卻在宣讀(從美國)發來、書寫和丟給他們的指示和材料的時候，能有什麼對話呢？」

從2月28日俄、烏談判代表團首度接觸以來，雙方已進行了多輪線下和線上談判。3月22日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄方希望能夠跟烏克蘭進行內容更豐富的談判。23日，烏克蘭總統澤倫斯基發表談話稱，俄、烏和平談判進展困難，但雙方對話「正一步一步向前推進」。

▲烏克蘭總統澤倫斯基向義大利國會發表視訊演說的畫面。（圖／路透）

另一方面，俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)在莫斯科「國立國際關係學院」發表演說時表示，莫斯科和基輔之間的談判進行得十分困艱，因為烏方一直在改變立場。

拉夫羅夫說，「在我們的特別軍事行動達到高峰時，烏克蘭領導階層提議談判，我們同意了。普丁總統立即下令進行談判。但進展艱難，因為烏方雖然好像也表達了對應該談出成果的理解，但總是在改變自己的立場，放棄自己原先的提議。」

拉夫羅夫同時指出，俄、烏談判如果很快獲得成功，對美國沒有好處。華盛頓顯然希望盡可能讓俄羅斯長時間處於戰爭狀態，同時繼續向烏克蘭提供武器。