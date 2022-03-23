9861人！　俄軍陣亡人數被「誠實豆沙包」媒體意外曝光

▲俄軍黑海艦隊副司令帕利（Andrei Paliy）在馬力波（Mariupol）陣亡。（圖／翻攝推特）

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，俄軍入侵烏克蘭將近一個月，數萬人的部隊從三面向烏國發起進攻。儘管烏克蘭的軍隊規模要小得多，但仍然進行了激烈抵抗，成功阻止了俄軍在某些地區的攻勢。

北約一名高級情報官員周一(21日)表示，有跡象顯示俄軍的攻勢陷入僵局，俄羅斯地面部隊仍處於停滯狀態，戰鬥機也無法獲得空中優勢。

到目前為止，究竟有多少俄軍陣亡外界仍不清楚。3月2日，俄羅斯國防部發言人稱陣亡的俄國軍事人員人數為498人。但之後這個數字再沒有進一步更新。

周一，親政府的俄羅斯小報《共青團真理報》(Komsomolskaya Pravda)的網站引述國防部官員的話說，一份報告稱俄武裝部隊在烏克蘭戰爭中陣亡人數為9,861人。

《共青團真理報》的報導原文為：「據俄羅斯國防部稱，在對烏克蘭的特別行動中，俄軍武裝部隊陣亡9861人，受傷16153人。」

▲基輔波迪爾區慘遭俄軍砲擊。（圖／路透）

CNN分析了該網站的HTML代碼，顯示該文章發表於莫斯科時間周一凌晨12點09分。但是到了晚上9點56分，文章內容已經更新，所有關於陣亡人數的數據都已被刪除。上述對陣亡人數的「更新」，引起了社群媒體的關注。

《共青團真理報》原先報導的數字，跟美國國防部稍早前估計：俄軍陣亡人數高達1萬人的數字幾乎一致。烏克蘭方面估計俄軍陣亡人數的數字甚至更高。

文章是在PO出21小時後更新的。文章更新後，《共青團真理報》發表聲明說「網站的管理員界面遭到互駭客入侵，並且「置入了虛假訊息」，不過其後「虛假訊息」已被刪除。

俄羅斯國防部周二迴避了外界提問有關烏克蘭戰事進展的問題。該部表示，在「特別軍事行動」仍在進行期間，他們「無權」公布俄軍的傷亡人數。