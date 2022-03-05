國際火線／讓俄羅斯再度偉大！普丁大帝的復仇

▲俄羅斯的新沙皇：普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱錦華／特稿

美國前總統川普當年競選時有一句響亮的口號：「讓美國再度偉大」！德不孤，必有鄰。其實，跟他惺惺相惜的「好麻吉」俄羅斯總統普丁，心底裡也有同樣的渴望，只是心裡的祖國不一樣。普丁心底裡吶喊的是：「讓俄羅斯再度偉大」！

普丁會有這樣吶喊，跟他年輕時的經歷有關。他從小就立志要當KGB(國家安全委員會)的特務，成年後他如願以償，並且被派駐到當年東德的德勒斯登。1989年11月柏林圍牆倒塌當時，年方36歲的他，人就在東德。目睹此一世紀巨變，不知所措的他曾打電話回莫斯科向上級請示該如何做。沒想到祖國的回應卻是一片沈默。

柏林圍牆事件在普丁心中留下極深的烙印。他眼中偉大崇高的蘇聯帝國，竟然仿如七寶樓台一般的脆弱。但這只是前奏曲。大約兩年後的1991年12月25日，因為遭到時任俄羅斯聯邦總統葉爾辛的架空和逼宮，蘇聯總統戈巴契夫宣布辭職。翌日，蘇聯最高蘇維埃通過決議宣布蘇聯不再存在，國祚69年的蘇聯正式解體。

兩德統一後，普丁回到列寧格勒(後來重新正名為聖彼得堡)，獲得授業恩師索布恰克(Anatoly Sobchak)的提拔，後者當選列寧格勒市長後，普丁獲任命為第一副市長兼外事委員會主任，成為索布恰克的左膀右臂。恰克競選連任失敗後，普丁透過自己的同鄉、時任葉爾辛總統辦公廳主任的丘拜斯(Anatoly Chubais)的介紹，到總統府任職。

葉爾辛十分看重普丁的KGB背景，當KGB改組為「俄羅斯聯邦安全局」(FSB)後，普丁獲任命為局長，主管情報工作，1999年獲拔擢為總理。1999年12月31日即將踏入21世紀前數小時，葉爾辛以健康的理由突然宣布辭職，並且把俄羅斯「託孤」給普丁(根據俄羅斯聯邦憲法出任代總統)。

普丁從葉爾辛手裡接下的俄羅斯，是一個經濟混亂，貪汙盛行、國力江河日下、受盡西方國家剝削、欺凌和羞辱的國家。最初大眾對當時默默無聞的普丁沒有什麼印象和期待，認為他就像葉爾辛之前任命的多位總理一樣，只是過渡時期的人物。

▲葉爾辛（左）與戈巴契夫。（圖／達志／美聯社）

其實，大家都不了解普丁的心，更低估了他的野望。他想重現俄羅斯的榮光，但前提是他必須讓自己變成一名強人。要變成強人，則必須掌控媒體。他深信列寧「影像就是力量」的道理，強力打造己健康、「改革者」 、「救世者」的形象，不合作、唱反調的媒體統統關掉，同時強力打壓反對黨。然後，他透過強調「法律與秩序」的公眾形象、以及指控車臣分離分子造成國家分裂發動恐攻，出兵車臣。上述兩大舉措極大程度的提升了他的公眾形象，讓他陸續贏得2000年和2004年的總統大選。

但普丁並不以一位受歡迎的國家領導人為滿足。權力越大，野心越大。於是，他透過修憲，讓自己兩任總統任期期滿後，先讓親信(第一副總理理)梅德韋德夫」(Daniil Medvedev)當總統，自己屈居總理，4年後的2012年，透過可操控的選舉，自己再回鍋當總統。接下來，他乾脆透過修憲，讓讓自己可以一直擔任國家的領導人，直到他不想幹為止。

重要原因之一是獨裁者鮮有平安下椿的。若非做倒掛掉，就是被推翻。以他在任內所犯下的罪行和貪汙，如果主動下台，下場可能會很悲慘。更何況，他對抗西方、重振俄羅斯光榮的壯志未酬，而西方一直是陰謀推翻他的幕後推手，他更不能退！

在冷戰初期，以美國為首的西方民主陣營跟共產主義陣營作戰，主要是抵擋共產主義的南侵。但是冷戰結束、蘇聯瓦解後，西方民主陣營的策略變成反守為攻。從小布希起，美國歷任總統先後吹響反攻的號角，透過北約東擴步步進逼俄羅斯、並且打擊親俄的獨裁政權。

美國甚至以「民主十字軍」自居，認為「只要為民主，沒什麼不可以」，屢屢趁機會或找藉口恣意入侵別人的國家(前提是他沒有核武）。只因為阿富汗不肯交出「911事件」的幕後主使者賓拉登，小布希悍然揮軍入侵阿富汗。接著，又以伊拉克擁有「大模模毀滅性武器」為由(後來證明是假訊息)，出兵推翻海珊政權。

趁著別的國家發生騒亂之際，暗中資助反對勢力，顛覆該國政權是美國的慣用伎倆，「阿拉伯之春」就是顯著例子。當利比亞強人格達費遭到俘虜和被殺害的消息獲得證實後，時任美國國務卿的希拉蕊曾當著記者的面說：「我們來了、我們看見了，他(格達費)掛掉了！她認為這是自己任內的重大成就之一。

▲希拉蕊（Hillary Clinton）。（圖／達志影像／美聯社）

據說，普丁曾一遍又一遍的反覆觀看格達費被残忍殺害的畫面，不能自已。兔死狐悲，物傷其類，普丁害怕格達費的下場會出現在自己身上，因為他認為自己就是美國和西方國家的終極目標。他的憂慮並非毫無根據。2004年9月在俄羅斯南部北奧塞梯共和國發生車臣分離主義武裝分子在貝斯蘭小學挾持人質事件，死傷慘重。普丁認為肇事者車臣分離主義份子是美國幕後支持的。

而在鄰國喬治亞、烏克蘭、吉爾吉斯相繼發生的反政府動亂，以及在俄國國內爆發關於選舉舞弊的指控和示威，要求普丁下台，他認為幕後操盤的也是美國和西方國家。

以普丁的性格，不可能任人宰割，他發起了反攻，拔出「復仇之刃」。在遠方，針對曾公開指控他選舉舞弊的希拉蕊，普丁透過駭客入侵和「維基解密」披露，大量曝光希拉蕊電子郵件裡許多難堪的內幕，當中包括她勾結「民主黨全國委員會」(DNC)在2016年美國總統大選民主黨內初選時「做掉」對手桑德斯。俄羅斯同時暗助共和黨的總統候選人川普(後來演變成「通俄門事件 」)。最後，希拉蕊敗選，普丁完成甜蜜復仇。

在近方，2014年時，趁著烏克蘭爆發「顏色革命」之際，普丁唆使親俄軍人佔領克里米亞國會後，之後透透過全民公投，吞併克里米亞。接下來，就是扶植烏東頓內茨克與盧甘斯克兩個州「鬧獨立」，並且以阻止北約東壙、反對烏東「納粹化」為由，悍然出兵烏克蘭。

普丁大帝向西方復仇、恢復俄羅斯光榮的計畫和行動，目前仍是進行式。他最終能否完成夙願，烏克蘭之戰的成敗將是關鍵。

▲ 俄軍入侵烏克蘭，聯合國估計將有1000萬人逃離家園。（圖／路透）