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「市長大人只隔離3天！」林右昌1句話惹怒網：還能自己決定呀

▲▼林右昌居格3天。（圖／記者郭世賢翻攝） 

▲林右昌即刻起居家隔離3天。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

指揮中心稍早表示，基隆今天再增1員警確診，值得一提的是，由於該員警昨晚與市長林右昌「無罩」接觸，因此林右昌將進行3天居家隔離。不過消息曝光後，就讓不少網友不解表示，「隔離時間還可以自己決定呀」、「為什麼是3天？若我們民眾有接觸也是3天嗎」。

【16:22更新】

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指揮中心發言人莊人祥表示，林右昌與染疫員警僅有短暫拍照，並非面對面接觸、講話等需要匡列居隔的密切接觸狀況，所以他的居隔僅是「預防性」的加強作為；另因Omicron潛伏期比較短，以此去推算預防隔離天數3天。

相關報導：林右昌「只隔離3天」遭疑特權！指揮中心解釋2點原因

本站稍早報導《基隆增1警察中鏢！曾「無罩」接觸市長　林右昌居家隔離3天》、《前一天頒獎給確診警察！　林右昌發話：我將居隔3天》，由於今天確診的員警昨晚參加基隆頒獎典禮，與林右昌「無罩」接觸，因此指揮中心建議林右昌先採檢，並居家隔離3天後二採再做判斷。

林右昌稍早也發聲，說他已經和陳時中通過電話，並把狀況回報給行政院和總統府，「即刻起，我會進行3天的居家隔離，就在剛剛已經進行PCR的採檢，居家隔離3天之後也會再次進行採檢，我們用最高的防疫規格要求自己，也把防疫的工作做好。」

▲▼ 基隆市長林右昌 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林右昌已進行PCR採檢 。（圖／記者郭世賢翻攝）

只是此話一出，就讓不少網友在《ETtoday新聞雲》粉專PTT上提出質疑，「老百姓之前被匡列都隔離14天，現在是10天，怎麼市長大人只隔離3天」、「為何他可以只隔離3天呢」、「這麼好，3天而已，特權嗎」、「憑什麼市長就只要3天」、「3天夠喔？破口欸」、「搞特權喔？隔離3天而已」、「市長應該和一般民眾一樣隔離14天」、「3天？抓去防疫旅館14天自費吧」、「滾動式調整啦」、「3天是哪個標準」。

根據衛福部「COVID-19接觸者注意事項」指出，若與確診個案於症狀發生前4天至隔離前有密切接觸（如共同用餐、共同居住或面對面15分鐘以上），要先在家中自我隔離並等候衛生單位通知，不得離開住所；若不是密切接觸者，目前僅需自我健康監測10天，若有疑似症狀，則要戴口罩後就醫評估，並告知可能的接觸史。

至於林右昌為何是居家隔離3天？指揮中心發言人莊人祥表示，林右昌與染疫員警僅有短暫拍照，並非面對面接觸、講話等需要匡列居隔的密切接觸狀況，所以他的居隔僅是「預防性」的加強作為；另因Omicron潛伏期比較短，以此去推算預防隔離天數3天。

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